Visite libre du parc du château de Loyat Château de Loyat Loyat

Morbihan Visite libre du parc du château de Loyat Château de Loyat Loyat, 15 septembre 2023, Loyat. Visite libre du parc du château de Loyat 15 – 17 septembre Château de Loyat Entrée libre – La collecte de végétaux et de champignons est interdite.

Des chaussures fermées ou de randonnée sont recommandées.

Inscription ou Aide à la promenade disponible sur https://www.chateau-loyat.com/préparer-sa-visite Venez vous promener et découvir le parc du château de Loyat. Profitez de son cadre pour pique-niquer dans l’herbe.

Pendant votre promenade, nous vous remercions de nous aider à garder propre ce lieu de patrimoine et d’histoire, ainsi que de respecter ses occupants en ne pénétrant pas dans les zones privées indiquées sur la carte du parcours. Château de Loyat route d’Helléan, 56800, Loyat Loyat 56800 Morbihan Bretagne https://www.chateau-loyat.com/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091413 [{« type »: « link », « value »: « https://patrivia.net/visit/chateau-de-loyat »}] https://patrivia.net/visit/chateau-de-loyat Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T17:00:00+02:00

