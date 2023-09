Cet évènement est passé Découvrez exceptionnellement ce château ouvert aux visites libres Château de Loubens Loubens-Lauragais Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Loubens-Lauragais Découvrez exceptionnellement ce château ouvert aux visites libres Château de Loubens Loubens-Lauragais, 16 septembre 2023, Loubens-Lauragais. Découvrez exceptionnellement ce château ouvert aux visites libres 16 et 17 septembre Château de Loubens 7€ adulte. Gratuit -15 ans. Entrée libre. Pour les Journées européennes du patrimoine, vous pouvez visiter les appartements du château, demeure du Capitoul JF de Gounon- Loubens, les greniers à grains XIXe néo-mauresque en terre crue (diaporama historique, expositions), le parc et sa grande allée de tilleuls (1820), le grand bosquet, les prairies… Château de Loubens 2 rue de l’église, 31460 Loubens-Lauragais Loubens-Lauragais 31460 Haute-Garonne Occitanie 05 61 83 12 08 http://www.chateaudeloubens.com La visite du château de Loubens-Lauragais et de son parc, au pays du Pastel, en Haute-Garonne, à 30 min de Toulouse, vous fera découvrir l’étonnante atmosphère d’une vivante « maison de famille » où 22 générations ont laissé l’empreinte de leur personnalité et de leur époque. Parking dans le village. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:30:00+02:00

