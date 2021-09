Dissé-sous-le-Lude Chateau de Lorrière extérieurs/jardins Dissé-sous-le-Lude, Sarthe Château de Lorrière Chateau de Lorrière extérieurs/jardins Dissé-sous-le-Lude Catégories d’évènement: Dissé-sous-le-Lude

Visite libre – commentée à la demande – le samedi et le dimanche dans les jardins et extérieurs du château de Lorrière, 15ème siècle, surplombant la petite vallée de la Marconne. Promenades vers le menhir et le dolmen, vers le vieux moulin Pichon. Une exposition de peintures d’artistes amis des lieux et une démonstration de tournage sur bois seront proposées aux visiteurs. Le samedi après-midi, puis le dimanche en fin de matinée, aura lieu une présentation de dressage avec les magnifiques chevaux frisons de Jacques et Anita Aubry dont le haras du Graffard jouxte le domaine de Lorrière.

