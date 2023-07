Visite guidée du château de Longecourt Château de Longecourt-en-Plaine Longecourt-en-Plaine, 16 septembre 2023, Longecourt-en-Plaine.

Visite guidée du château de Longecourt 16 et 17 septembre Château de Longecourt-en-Plaine Entrée : 5 € au lieu de 8 €

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château de Longecourt vous ouvre ses portes pour une visite à tarif préférentiel qui vous fera traverser l’histoire de la Bourgogne et de sa capitale Dijon. Visite guidée uniquement pour les intérieurs (durée 50 minutres) avec parcours libre pour les jardins.

Château de Longecourt-en-Plaine 2 A rue du Château, 21110 Longecourt-en-Plaine Longecourt-en-Plaine 21110 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 14 43 35 68 http://www.chateaudelongecourt.com/ https://www.facebook.com/pages/Chateau-de-Longecourt-en-Plaine/136809156338570?ref=ts&fref=ts;https://twitter.com/ChatoLongecourt Le temps a mis à jour sur ses murs les fortunes et infortunes de ses propriétaires. Le château fut construit au XVe siècle sur les ruines d’une ancienne forteresse. Brûlé en 1636 par les impériaux, il est sauvé en 1680 et redécoré par l’architecte Lenoir dit Le Romain en 1756. Enfin, en 1860, il gagne une galerie et un pont.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:50:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:50:00+02:00

© Château de Longecourt