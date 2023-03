Visite du jardin Château de Longeau Longeau-Percey Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Visite du jardin Château de Longeau, 3 juin 2023, Longeau-Percey. Visite du jardin 3 et 4 juin Château de Longeau Visite libre du jardin Château de Longeau 2 Rue du Château de Longeau 52250 Longeau-Percey Longeau-Percey 52250 Longeau Haute-Marne Grand Est 06 18 40 04 01 Construite par un chanoine de l’évêché de Langres au XVIIIè siècle, cette maison d’agrément donne d’un côté sur un jardin pittoresque qui se déploie vers la colline et de l’autre sur un ordonnancement classique comportant bassin, charmille et petit labyrinthe. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©P PUYPEROUX

