Dîner dansant Château de Longchamps Nohant-en-Graçay, 31 décembre 2023, Nohant-en-Graçay.

Nohant-en-Graçay,Cher

Dans cette nouvelle édition de la Saint Sylvestre vos papilles seront émoustillées grâce à la collaboration avec le Refuge à Orçay et vous irez au bout de la nuit en compagnie de Stéphane Jélic dans une atmosphère crée par un Lys dans l’atelier.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . 123 EUR.

Château de Longchamps

Nohant-en-Graçay 18310 Cher Centre-Val de Loire



In this new New Year’s Eve edition, your taste buds will be tantalized thanks to the collaboration with Le Refuge in Orçay, and you’ll go to the end of the night in the company of Stéphane Jélic in an atmosphere created by a Lys dans l’atelier

En esta nueva edición de la Nochevieja, sus papilas gustativas se estremecerán gracias a la colaboración con el Refugio de Orçay y llegará al final de la noche en compañía de Stéphane Jélic en un ambiente creado por un Lirio en el Taller

In dieser neuen Ausgabe des Silvesterabends werden Ihre Geschmacksnerven dank der Zusammenarbeit mit dem Refuge in Orçay geschärft und Sie werden in Begleitung von Stéphane Jélic bis ans Ende der Nacht gehen, in einer Atmosphäre, die von einer Lilie in der Werkstatt geschaffen wurde

Mise à jour le 2023-11-08 par OT VIERZON