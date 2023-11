Ateliers « Biscuits de Noël » Château de l’Islette – 9 Route de Langeais Azay-le-Rideau, 26 décembre 2023, Azay-le-Rideau.

Azay-le-Rideau,Indre-et-Loire

Rencontrez Bénédicte Michaud, fin gourmet et propriétaire du Château de l’Islette pour un atelier haut en saveurs lors duquel les enfants excerceront leur créativité. A partir de 7 ans, sur réservation, matériel fourni..

Mardi 2023-12-26 14:30:00 fin : 2023-12-30 . 7 EUR.

Château de l’Islette – 9 Route de Langeais

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Meet Bénédicte Michaud, gourmet and owner of Château de l’Islette, for a tasty workshop in which children can excercise their creativity. Ages 7 and up, booking required, materials supplied.

Conozca a Bénédicte Michaud, gastrónoma y propietaria del Château de l’Islette, en un sabroso taller en el que los niños podrán ejercitar su creatividad. A partir de 7 años, previa reserva, material suministrado.

Treffen Sie Bénédicte Michaud, Feinschmeckerin und Besitzerin des Château de l’Islette, zu einem geschmacksintensiven Workshop, bei dem die Kinder ihre Kreativität ausleben können. Ab 7 Jahren, nach Voranmeldung, Material wird gestellt.

Mise à jour le 2023-11-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme