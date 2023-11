Costumés vénitiens illuminés Château de l’Islette – 9 Route de Langeais Azay-le-Rideau, 17 décembre 2023, Azay-le-Rideau.

Azay-le-Rideau,Indre-et-Loire

L’association Art Fusion vous présentera ses plus beaux costumes vénitiens agrémentés d’illuminations de Noël ! Ils seront présents dans le château pour vous présenter leur somptueuses créations..

Dimanche 2023-12-17 14:00:00 fin : 2023-12-17 12:30:00. 7 EUR.

Château de l’Islette – 9 Route de Langeais

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Art Fusion association will be presenting its finest Venetian costumes, complete with Christmas lights! They’ll be on hand in the château to present their sumptuous creations.

La asociación Art Fusion lucirá sus mejores trajes venecianos, ¡con luces navideñas! Estarán presentes en el castillo para presentar sus suntuosas creaciones.

Der Verein Art Fusion wird Ihnen seine schönsten venezianischen Kostüme mit Weihnachtsbeleuchtung präsentieren! Sie werden im Schloss anwesend sein, um Ihnen ihre prächtigen Kreationen zu präsentieren.

Mise à jour le 2023-11-23 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme