Lecture de contes Château de l’Islette – 9 Route de Langeais Azay-le-Rideau, 2 décembre 2023, Azay-le-Rideau.

Azay-le-Rideau,Indre-et-Loire

Laissez-vous emporter par les contes du monde près d’un feu de cheminée..

Vendredi 2023-12-02 16:00:00 fin : 2023-12-03 . 7 EUR.

Château de l’Islette – 9 Route de Langeais

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Let yourself be carried away by tales from around the world by the fire.

Déjese llevar por historias de todo el mundo junto a un fuego crepitante.

Lassen Sie sich bei einem Kaminfeuer von den Märchen der Welt mitreißen.

Mise à jour le 2023-11-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme