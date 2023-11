Un noël enchanté au Château de l’Islette Château de l’Islette – 9 Route de Langeais Azay-le-Rideau, 2 décembre 2023, Azay-le-Rideau.

Azay-le-Rideau,Indre-et-Loire

Pour la première fois, le château de l’Islette vous accueille pendant la période des fêtes. Découvrez la féérie de Noël à l’Islette, une demeure familiale magnifiquement décorée par ses propriétaires et leurs enfants. Ne manquez pas cette occasion unique de célébrer la magie des fêtes !.

Dimanche 2023-12-02 11:00:00 fin : 2023-12-03 17:30:00. 7 EUR.

Château de l’Islette – 9 Route de Langeais

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



For the first time, the Château de l’Islette welcomes you during the festive season. Discover the magic of Christmas at l’Islette, a family home magnificently decorated by its owners and their children. Don’t miss this unique opportunity to celebrate the magic of the festive season!

Por primera vez, el Château de l’Islette le da la bienvenida para las fiestas. Descubra la magia de la Navidad en l’Islette, una casa familiar magníficamente decorada por sus propietarios y sus hijos. No se pierda esta oportunidad única de celebrar la magia de las fiestas

Zum ersten Mal empfängt Sie das Château de l’Islette während der Weihnachtszeit. Entdecken Sie den Weihnachtszauber in L’Islette, einem Familiensitz, der von seinen Besitzern und deren Kindern wunderschön dekoriert wurde. Verpassen Sie nicht diese einzigartige Gelegenheit, den Zauber der Feiertage zu zelebrieren!

Mise à jour le 2023-11-23 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme