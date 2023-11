Ateliers peinture « Les feuilles d’automne » Château de l’Islette – 9 Route de Langeais Azay-le-Rideau, 21 octobre 2023, Azay-le-Rideau.

Azay-le-Rideau,Indre-et-Loire

Atelier peinture mené par Bénédicte Michaud, artiste peintre et propriétaire du château de l’Islette. Créativité et couleurs estivales seront au rendez-vous ! Pour les enfants à partir de 7 ans sur réservation, matériel fourni..

Dimanche 2023-10-21 15:00:00 fin : 2023-11-05 . 7 EUR.

Château de l’Islette – 9 Route de Langeais

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Painting workshop led by Bénédicte Michaud, artist and owner of Château de l’Islette. Creativity and summer colors are the order of the day! For children aged 7 and over, booking required, materials supplied.

Taller de pintura dirigido por Bénédicte Michaud, artista y propietaria del Château de l’Islette. La creatividad y los colores del verano estarán a la orden del día Para niños a partir de 7 años. Imprescindible reservar, materiales incluidos.

Malworkshop unter der Leitung von Bénédicte Michaud, Malerin und Besitzerin des Château de l’Islette. Kreativität und sommerliche Farben sind angesagt! Für Kinder ab 7 Jahren nach vorheriger Anmeldung, Material wird gestellt.

Mise à jour le 2023-10-23 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme