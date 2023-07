« La Montgolfière » : musique polychrome par Jérémy Rollando Quartet Château de Lisle Puycornet, 16 septembre 2023, Puycornet.

« La Montgolfière » : musique polychrome par Jérémy Rollando Quartet Samedi 16 septembre, 17h30 Château de Lisle Gratuit. Entrée libre. En cas d’intempéries, lieu de repli : salle des fêtes de Puycornet.

Lauréat du prix Nougaro, guitariste pour de nombreux artistes de la scène régionale tels que Serge Lopez, Sameli et Naïma Chemoul, Jérémy Rollando nous présente : « La Montgolfière », son premier album en son nom.

Pour cette nouvelle création, il s’est entouré de Pascal Rollando, son père, aux percussions, de Jean Luc Amestoy à l’accordéon et au piano, et d’Emmanuel Forster à la contrebasse. Jérémy propose des compositions aux multiples influences, allant du jazz à la musique classique en passant par le flamenco et la musique de films. I

l révèle une sensibilité fugace qui s’exprime à travers les cordes de sa guitare en nylon, distillant ainsi une musique polyphonique à la recherche constante de nouvelles sonorités harmoniques.

Jérémy Rollando : guitares / composition.

Pascal Rollando : percussions.

Jean Luc Amestoy : accordéon et piano.

Emmanuel Forster : contrebasse.

Château de Lisle 82130 Puycornet Puycornet 82220 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 65 80 55 La fondation du château sur le site actuel remonte au moins au XIIIe siècle et il était détenu par la maison des De Rozet. L’édifice a subi d’importantes modifications à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle. En 1736, il fut vendu par Guillaume Le Franc à Géraud de Bribes, mais il fut pillé pendant la période révolutionnaire. Actuellement, le château est la propriété de la famille Drouin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

