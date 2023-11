LINIÈRES FÊTE NOEL ! Château de Linières Val-du-Maine, 9 décembre 2023, Val-du-Maine.

Val-du-Maine,Mayenne

Rendez-vous au Château de Linières pour un mini-concert de Noel le 09 décembre 2023 !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Château de Linières Rue de Linières

Val-du-Maine 53340 Mayenne Pays de la Loire



Join us at Château de Linières for a mini-Christmas concert on December 09, 2023!

Únase a nosotros en el Château de Linières para asistir a un miniconcierto de Navidad el 9 de diciembre de 2023

Wir treffen uns am 09. Dezember 2023 im Château de Linières zu einem Mini-Weihnachtskonzert!

Mise à jour le 2023-11-24 par eSPRIT Pays de la Loire