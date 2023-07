Visite commentée du château de l’Hermitage Château de l’Hermitage Gif-sur-Yvette, 17 septembre 2023, Gif-sur-Yvette.

Visite commentée du château de l’Hermitage Dimanche 17 septembre, 15h00 Château de l’Hermitage

Découvrez l’histoire de cette belle demeure bourgeoise construite en 1831 par le baron de Méneval, premier secrétaire de Napoléon Ier, devenue propriété de la commune en 1938. Visite du rez-de-chaussée commentée par Jean Bertsch, maire-adjoint honoraire

Château de l’Hermitage Square de la Mairie 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France http://www.ville-gif.fr https://www.facebook.com/GifsurYvette En 1831, le baron de Meneval (1778-1850), secrétaire de Napoléon Ier qu’il accompagne durant toute sa carrière, achète la propriété de l’Hermitage. Il y fait construire un château carré de deux étages et des dépendances (écuries, orangerie, serre, garage, poulailler…). Cette parcelle de 9 hectares s’étend alors jusqu’à l’Yvette au sud et la Mérantaise à l’ouest. Au fil des années et après plusieurs ventes, la propriété est achetée par la commune en 1938 qui y installe ses services municipaux. Aujourd’hui, le château accueille encore les célébrations de mariages. Le parc est ouvert au public. RER B Gif-sur-Yvette / N118

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Ville de Gif-sur-Yvette