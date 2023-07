Journées du patrimoine : Château de l’Herm Château de L’Herm Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 14 septembre 2023, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac,Dordogne

Toujours en rénovation, à l’occasion des journée du patrimoine, le château de l’Herm réouvre ses portes pour 4 jours de visites privilégiées. Visites: 9h, 9h30,11h, 11h30 puis 14h, 14h30, 15h30, 16h, 17h,17h30. Inscription (par mail). Se garer sur le parking à l’entrée du bourg (5 minutes de march

2023-09-14 fin : 2023-09-17 18:30:00. EUR.

Château de L’Herm Lieu-dit L’Herm

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Still undergoing renovation, on the occasion of Heritage Days, the Château de l?Herm reopens its doors for 4 days of privileged visits. Visits: 9h, 9h30,11h, 11h30 then 14h, 14h30, 15h30, 16h, 17h,17h30. Registration (by e-mail). Park in the parking lot at the entrance to the village (5-minute walk)

El castillo de l’Herm, aún en obras de renovación, reabre sus puertas durante 4 días de visitas especiales con motivo de las Jornadas del Patrimonio. Visitas: 9.00 h, 9.30 h, 11.00 h, 11.30 h y después 14.00 h, 14.30 h, 15.30 h, 16.00 h, 17.00 h, 17.30 h. Inscripción (por correo electrónico). Aparcar en el aparcamiento situado a la entrada del pueblo (5 minutos a pie)

Das Schloss L’Herm, das noch immer renoviert wird, öffnet anlässlich der Tage des Kulturerbes seine Türen für vier Tage für besondere Besichtigungen. Besichtigungen: 9 Uhr, 9.30 Uhr, 11 Uhr, 11.30 Uhr, 14 Uhr, 14.30 Uhr, 15.30 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr, 17.30 Uhr. Anmeldung (per E-Mail). Parken Sie auf dem Parkplatz am Ortseingang (5 Minuten Fußweg)

Mise à jour le 2023-07-16 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère