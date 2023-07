Visite guidée d’un château du XVIe siècle Château de l’Herm Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 15 septembre 2023, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

Visite guidée d’un château du XVIe siècle 15 – 17 septembre Château de l’Herm 8 € adulte. Gratuit -18 ans. Sur inscription. Horaires des visites : 9h, 9h30, 11h, 11h30, 14h, 14h30, 15h30, 16h, 17h, 17h30. Point de rendez-vous : se garer sur le parking à l’entrée du hameau de l’Herm et venir à pied à l’entrée (5 min de marche).

Depuis 2020, Nicolas de Laâge de Meux le nouveau propriétaire, a entrepris une vaste campagne de restauration qui a pour objectif de remettre le château en l’état le plus proche de ce qu’il pouvait être au XVIe siècle. Le château est désormais classé au titre des Monuments historiques depuis 2022.

Le château de l’Herm était une magnifique ruine romantique nichée dans son écrin de verdure depuis le XIXe siècle, et depuis une extraordinaire métamorphose est en cours. Le logis a retrouvé sa charpente et couverture, ses lucarnes, ses sols, et une partie de ses huisseries et ses vitraux. Dans quelques mois, la tour nord aura retrouvé sa charpente.

Exceptionnellement pour les Journées européennes du patrimoine, le château de l’Herm vous ouvre ses portes pour une visite privilégiée, animée par le propriétaire et son équipe passionnée. Inscrivez-vous et laissez-vous guider dans ce chantier. Nous vous raconterons l’histoire de ce château mais aussi l’incroyable épopée de sa renaissance !

Château de l’Herm L’Herm, 24580 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « chateaudelherm@gmail.com »}] Bâti sur un site antérieurement occupé (un pont et les vestiges d’une tour en témoignent), le château de l’Herm est construit au début du XVIe siècle par Jean de Calvimont, magistrat ayant accédé à la noblesse de robe, et achevé par son fils qui fut ambassadeur de François Ier auprès de Charles Quint.

À partir du XVIIe siècle, dans un contexte de contentieux autour de sa possession, il devient la propriété des Hautefort. Cependant, à cette période et durant le XVIIIe siècle, il cesse d’être habité par ses propriétaires et abrite désormais des fermiers et des espaces de stockage.

Les Hautefort le vendent en 1805 et le château, passant de main en main, est démantelé à cette époque (il est décrit en ruine en 1830). Il accède à une certaine notoriété quand le romancier Eugène Le Roy en fait le théâtre de son livre « Jacquou le Croquant ».

En 1927, une inscription au titre des Monuments historiques permet d’empêcher le retrait de ses cheminées. À partir des années 1960, ses différents propriétaires (parmi lesquels un couple d’archéologues) entament des campagnes d’entretien, de restauration et d’études.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T17:30:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©DR