Visites guidées à l’occasion des Journées du Patrimoine 2023, Château de Lévis. 16 et 17 septembre Château de Lévis Adultes (plus de 18 ans) : 5€/personne – gratuit pour les personnes en situation de handicap, ou bénéficiant des minimas sociaux (présenter un justificatif valable) – réservations conseillées ! Nombre de places limité par visite. Groupes : nous contacter.

Visites Guidées à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine

L’Association du Château de Lévis vous propose cette année des visites guidées d’une heure à l’occasion des Journées du Patrimoine, avec des départs :

Samedi 16 septembre 2023 :

Le matin à 10h, 10h30 et 11h.

L’après-midi à 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h.

Dimanche 17 septembre 2023 :

Le matin à 10h, 10h30 et 11h.

L’après-midi à 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h.

Il est fortement conseillé de réserver et d’arriver avec 5mn d’avance pour éviter une longue attente ou encore de se greffer à une visite en cours.

Lien de réservation sécurisé ici. (Helloasso)

De quoi s’agit-il ?

Les visites vous permettront de découvrir les différents éléments historiques et architecturaux qu’offre le domaine, les actions nécessaires pour faire vivre notre patrimoine à travers l’expérience des bénévoles qui s’engagent au quotidien pour faire vivre le château…

L’édition 2023 est l’occasion de célébrer les 300 ans du Duché de Lévis dont vous apprendrez l’histoire. Cette édition vous réserve aussi quelques surprises par rapport à l’édition 2022.

Visite accessible aux personnes à mobilité réduite, avec compensation numérique si besoin. ♿

Stationnement :

Nous vous prions de stationner sur le parking en herbe disponible à l’entrée du domaine. L’accès est interdit aux véhicules pour des raisons de sécurité.

Les tarifs :

Adulte à partir de 18 ans : 5€/personne (tarif dégressif par rapport au reste de l’année)

Enfants : entrée gratuite sans réservation.

Tarifs solidaires : entrée gratuite pour les personnes à mobilité réduite et/ou bénéficiant des minimas sociaux sur présentation d’un justificatif valable.

Les bénéfices de cet évènement sont consacrés à la restauration du château et au fonctionnement de l’association.

Les photos :

Photos au drone possibles sur demande uniquement – Photos extérieures tolérées, à condition de les garder pour vous – Photos intérieures totalement prohibées. Merci !

À bientôt au Château de Lévis !

Le Château de Lévis est une propriété privée gérée par l'association du Château de Lévis depuis janvier 2021. Le château actuel a été construit en 1655, cependant l'histoire du domaine est bien plus ancienne, puisque les premières mentions connues de la forteresse de Poligny à l'époque, remontent à 1032. Nous proposons de nombreuses activités au cours de l'année dont la visite des extérieurs sur rendez-vous.

