Leena NOUX au Château de l'Etang au mois de mai. 4 – 25 mai, les jeudis Château de l'Etang Entrée libre LA SYNESTHÉSIE

[du grec syn, « avec », et aesthesis, « sensation »] est un phénomène neurologique par lequel deux ou plusieurs sens sont associés de manière durable. Une personne synesthéte a la capacité de ressentir un mélange de sensation devant un seul stimulus. *

– Je ne sais pas à quel point le fait d’être une synesthète affecte mon travail d’artiste, mais cela ajoute certainement une dimension supplémentaire, mon métavers personnel dans la vie, la façon dont je ressens mon environnement. Mon outil principal, la couleur, a ses humeurs presque humaines dans mon esprit, parfois un goût, ou un parfum.

Leena Noux, artiste peintre coloriste vous présente une collection récente de ses toiles abstraites. Même si Noux travaille plutôt sur l’abstraction, on peut toujours trouver une profondeur, une entrée dans l’œuvre, comme un chemin qui s’ouvre devant le spectateur.

L’artiste sera présente à l’exposition tous les weekends.

Photo prise par Claire JOUQUANT

à l’Atelier de Leena, qui situe au centreville d’Orléans, la Rue Pothier.

*Atelier de Leena Noux, artiste peintre à Orléans, visites sur rendez-vous.

