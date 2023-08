Grand Fest-Noz Chateau De L’escurays, Prinquiau (44) Grand Fest-Noz Chateau De L’escurays, Prinquiau (44), 1 septembre 2023, . Grand Fest-Noz Vendredi 1 septembre, 17h30 Chateau De L’escurays, Prinquiau (44) 10 Quoi de mieux qu’une grande fête pour fêter l’ouverture d’une école et la fin des vancances scolaires! C’est dans cet espris là que le comité de soutien de l’école Diwan de Prinquiau organise un grand Fest-Noz. C’est dans le cadre prestigieux qui est la cours d’honneur du chateau de l’Escurays, que sonneurs, chanteurs et musiciens se produiront avec en fond de scèle le chateau illuminé. Une section enfant est prévu dès 17h30 avec présentation des instruments, initiation à la danse bretonne, et concert.Un moule frite géant ainsi que galettes, crèpes et boissons vous seront proposés. source : événement Grand Fest-Noz publié sur AgendaTrad Chateau De L’escurays, Prinquiau (44) Domaine De L’escurays

Lieu Chateau De L'escurays, Prinquiau (44) Adresse Domaine De L'escurays Chateau De L'escurays, 44260 Prinquiau, France

