Journées Européennes du Patrimoine Chateau de l’Escurays Prinquiau, 16 septembre 2023, Prinquiau.

Journées Européennes du Patrimoine 16 et 17 septembre Chateau de l’Escurays

Visite du château et des expositions de peintures au sable

Expo sur le moyen-âge

Restauratrice de fauteuils anciens

Plasticienne Textile

Atelier poterie pour enfants

Atelier de peinture au sable et à la terre, pour les enfants

Expo « la biodiversité, tout est vivant »

Stand de l’Association

Spectacles équestres

Concert spectacle créoceltic (le samedi soir)

Musique et danse avec le cercle « La Scottish Lorouzaine » (le dimanche)

Théâtre avec les ados

Chateau de l’Escurays Domaine de l’Escurays, rue de la Châtaigneraie, 44260 Prinquiau Prinquiau 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 56 61 37 http://www.mairie-prinquiau.fr Une parcelle circulaire au Sud du château actuel correspond au site de la motte médiévale et de son bayle. Aveu de 1443 « lieu noble, maison et seigneurie avec cours et issues, jardin au devant…un étang et sa chaussée, bois de futaye etc » par les Cellier (dont l’un est chancelier de Bretagne puis sénéchal de Rennes et Pdt de la Chambre des Comptes de Bretagne); puis les La Lande ; 1589: alliance René de la Lande et Françoise de Mareil à qui l’on doit l’essentiel des caractères originaux de l’Escuray ( les lucarnes de tuffeau en particulier). 1644-5: saisie-vente : les La Bourdonnaye, Espivent… 1793: bataille de Savenay, mutilation des armoiries. 1911-12: « grandes modifications tout en laissant à l’antique demeure son style et ses souvenirs ». Logis seigneurial à aile en retour articulée autour d’une tour d’escalier hexagonale en vis; fin XVI: allongement de l’aile principale de plusieurs travées dont une travée centrale d’escalier droit, création de lucarnes à décors sculptés encore lisibles dans le tuffeau (baies géminées en plein cintre, colonnettes cannelées à chapiteaux ioniques, fantaisie et verve de figures évoquant les masques de théâtre (?), des lions assis et armoiries résiduelles…au-dessus des façades sur cour). Distribution intérieure perturbée avec des aménagements de mode ou de confort des XVIII et XIX s. (couloir d’étage par exemple), mais charpentes et gros oeuvre préservés. Du centre bourg, prendre la direction de Campbon et rue de la Châtaigneraie sur votre droite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Arpe