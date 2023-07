LA MÉNAGERIE DE MONSIEUR LA FONTAINE Château de Lépine Acheux-en-Amiénois Catégories d’Évènement: Acheux-en-Amiénois

Somme LA MÉNAGERIE DE MONSIEUR LA FONTAINE Château de Lépine Acheux-en-Amiénois, 19 juillet 2023, Acheux-en-Amiénois. LA MÉNAGERIE DE MONSIEUR LA FONTAINE Mercredi 19 juillet, 16h30 Château de Lépine Entrée libre, gratuite Théâtre de verdure et d’animaux masqués d’après les fables de Jean de La Fontaine proposé par la Compagnie Lézard Décadent. Château de Lépine 3 rue Raymond de Wazières 80560 Acheux-en-Amiènois Acheux-en-Amiénois 80560 Somme [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/LeZebre.PaysduCoquelicot »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 22 75 36 64 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T16:30:00+02:00 – 2023-07-19T17:30:00+02:00

2023-07-19T16:30:00+02:00 – 2023-07-19T17:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Acheux-en-Amiénois, Somme Autres Lieu Château de Lépine Adresse 3 rue Raymond de Wazières 80560 Acheux-en-Amiènois Ville Acheux-en-Amiénois Departement Somme Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Château de Lépine Acheux-en-Amiénois

Château de Lépine Acheux-en-Amiénois Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/acheux-en-amienois/