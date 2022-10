C’est mon Buoux ! chateau de l’environnement – Léo lagrange, 31 octobre 2022, Bonnieux.

C’est mon Buoux ! 31 octobre – 6 novembre chateau de l’environnement – Léo lagrange

Gratuit

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

chateau de l’environnement – Léo lagrange col du pointu 84480 Buoux La Combe Bonnieux 84480 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le programme d’activités

Notre fil rouge : L’activité principale est la création d’un film collectif de A à Z s’appuyant sur une immersion complète dans le contexte historique, architectural, naturel du géosite de Buoux et en particulier de son Fort. C’est le socle commun du groupe des jeunes et de l’équipe des accompagnants.

C’est à partir de ce fil rouge que se déploient l’ensemble des activités.

1er temps : Parcours de médiation historique et partage de documents le lundi 31 octobre.

Avec l’archéologue Christian Markiewicz.

Découverte : Parcours pédestre d’observation des principaux lieux patrimoniaux de Buoux Analyse, impressions et échanges sur l’expérience vécue par les jeunes. MISE A DISPOSITION et partage de documents : livres ,bd, photos, plans, archives sur le parc du Luberon, le site archéologique de Buoux, la photographie, le cinéma…

2eme temps : Les préparatifs de la création d’un film du 1er au 03 novembre.

Atelier Cinématroc avec Samuel Domingo et Mathieu Mangaretto

Écoute : Se présenter, se découvrir, échanger, parler des formats et des genres possibles, détecter des talents, des atouts, des ressources, des besoins, des envies. Projection d’extraits de films.

Écriture : Jeux d’écriture collective et anonyme. Apprendre à décider démocratiquement, savoir donner forme aux idées, proposer une intention, structurer une narration cohérente, définir les personnages, les lieux, le temps narratif, la faisabilité du projet…

Idées de réalisation : Comment traduire le scénario en image et son. Les règles de base de la photographie, du son et d’une narration. Initiation au story-board, comment réaliser un découpage technique. Quels sont les multiples choix artistiques possibles.

Pré-production : configuration des équipes, création d’un plan de travail, gestion de la logistique, repérages, répétitions, ressources et contraintes, costumes et décors, tester et prendre en main du matériel…

3eme temps : Le tournage d’un film du 04 au 05 novembre.

Atelier Cinématroc

Autonomie et collectif : Apprendre à trouver un équilibre entre être attentif à soi-même et aux autres, à travailler en groupe pour un objectif commun, à développer l’entraide et la tolérance, à être force de proposition, à trouver des solutions aux problèmes rencontrés, à être vigilant à sa sécurité, celle des autres et celle du matériel. S’exprimer correctement même en cas de désaccord ou de difficulté.

Technique : définir un cadre, gérer le son, quel est le rôle de la lumière, comment jouer une scène ?

Gestion du temps et de ses capacités physiques : savoir anticiper et garder de l’énergie.

Ranger et ordonner le matériel.

4eme temps : Le montage du film et sa diffusion le 06 novembre.

Atelier Cinématroc

Post-production : Montage vidéo ou édition photo, effets visuels ou retouche photo avancée, animation, motion design, effets sonores, mixage audio et exportation en différents formats. Montage de l’œuvre filmique et de son making of en parallèle.

Sélection des meilleurs plans, des sons additionnels, comprendre un raccord, structurer un plan de montage pour le making of, gérer son temps.

Diffusion : accueillir et créer des conditions confortables de projection pour le public. Partager avec le groupe et le public son expérience vécue.

Malgré sa densité, la semaine est rythmée par des temps libres, des temps de respiration, des temps de partages pendant les repas, des temps suffisamment longs pour se reposer et prendre soin de son hygiène, des apprentissages de base de la vie en collectivité, de savoir être, d’autonomie, de responsabilité et de respect, des temps d’échanges pour adapter le projet aux singularités de chacun.e.s.

Tous les membres de l’équipe sont mobilisés pour que cette expérience forte soit la plus positive et bénéfique possible pour toutes et tous.



