Concert : Pixies Château de l’Empéri Salon-de-Provence, 30 juillet 2024, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-30 20:00:00

fin : 2024-07-30

Les Pixies sont considérés comme le groupe pionnier le plus influent du mouvement alt/rock de la fin des années 80, ayant servi d’influence majeure à des artistes tels que Nirvana, Pearl Jam, Radiohead, les Strokes, Weezer et bien d’autres encore..

Aujourd’hui, une toute nouvelle génération de fans de musique découvre et adopte le son « loudquietloud » du groupe. Les mélodies excentriques et accrocheuses ont toujours été la carte de visite des Pixies ; sept albums studio définissant le genre, dont Surfer Rosa, certifié or, et l’emblématique Platinum Doolittle, considéré comme l’un des albums alt/rock de tous les temps, la quintessence. Les concerts des Pixies, qui attirent des foules entières dans le monde entier, sont une véritable magie, à la fois électrisante et lo-fi.



Tarifs : 49€ Debout – 69€ Assis numéroté catégorie 1 – 75€ Assis numéroté Carré Or



La billetterie est disponible sur place à l’Office de Tourisme (place Morgan) et en ligne

EUR.

Château de l’Empéri Montée Du Puech

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



