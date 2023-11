Concert : Pascal Obispo Château de l’Empéri Salon-de-Provence, 1 décembre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Pascal Obispo donnera un concert le 4 juillet 2024 au Château de l’Empéri !.

2024-07-04 20:30:00 fin : 2024-07-04 23:30:00. .

Château de l’Empéri Montée Du Puech

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Pascal Obispo to perform at Château de l’Empéri on July 4, 2024!

¡Pascal Obispo dará un concierto el 4 de julio de 2024 en el Château de l’Empéri!

Pascal Obispo wird am 4. Juli 2024 ein Konzert im Château de l’Empéri geben!

