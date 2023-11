Musée de l’Empéri : Visites du 11 Novembre Château de l’Empéri Salon-de-Provence, 11 novembre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

A l’occasion de la commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918, le musée de l’Empéri propose deux visites et ce dans le prolongement du programme proposé par la ville pour cette journée.

2023-11-11 14:30:00 fin : 2023-11-11 17:00:00. EUR.

Château de l’Empéri Montée Du Puech

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



To mark the commemoration of the Armistice of November 11, 1918, the Musée de l’Empéri is offering two tours, as an extension of the city’s program for the day

Con motivo de la conmemoración del armisticio del 11 de noviembre de 1918, el museo de l’Empéri propone dos visitas guiadas en el marco del programa de la ciudad para ese día

Anlässlich des Gedenkens an den Waffenstillstand vom 11. November 1918 bietet das Musée de l’Empéri zwei Besichtigungen an, die das von der Stadt für diesen Tag vorgeschlagene Programm erweitern sollen

