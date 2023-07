Run Your Town Château de l’Empéri Salon-de-Provence, 17 septembre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Cette année encore Run Your Town innove et vous mets au défi avec un nouveau parcours et de nouveaux obstacles SPÉCIAL ACCROBRANCHE ET COMMANDO !.

2023-09-17 14:00:00 fin : 2023-09-17

Château de l’Empéri Montée Du Puech

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Once again this year, Run Your Town innovates and challenges you with a new course and new obstacles SPECIAL ACCROBRANCHE AND COMMANDO!

Un año más, Run Your Town innova y te reta con un nuevo recorrido y nuevos obstáculos ¡ACROBRANCHE ESPECIAL Y COMANDO!

Auch dieses Jahr ist Run Your Town wieder innovativ und fordert Sie mit einer neuen Strecke und neuen Hindernissen SPEZIAL ACCROBRANCHE UND COMMANDO heraus!

