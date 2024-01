PIXIES CHATEAU DE L’EMPERI Salon De Provence, mardi 30 juillet 2024.

Les Pixies sont considérés comme le groupe pionnier le plus influent du mouvement alt/rock de la fin des années 80, ayant servi d’influence majeure à des artistes tels que Nirvana, Pearl Jam, Radiohead, les Strokes, Weezer et bien d’autres encore. Aujourd’hui, une toute nouvelle génération de fans de musique découvre et adopte le son loudquietloud du groupe.Les mélodies excentriques et accrocheuses ont toujours été la carte de visite des Pixies ; sept albums studio définissant le genre, dont Surfer Rosa, certifié or, et l’emblématique Platinum Doolittle, considéré comme l’un des albums alt/rock de tous les temps, la quintessence. Les concerts des Pixies, qui attirent des foules entières dans le monde entier, sont une véritable magie, à la fois électrisante et lo-fi. Pendant 75 minutes, le groupe joue ce qu’il veut, dans l’ordre qu’il veut, les classiques et les nouvelles perles. Et il n’y a pas deux concerts de Pixies qui se ressemblent.

Tarif : 49.00 – 75.00 euros.

Début : 2024-07-30 à 20:00

CHATEAU DE L’EMPERI COUR D’HONNEUR 13300 Salon De Provence 13