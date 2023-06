Festival Quand les fanfares… Château de l’Empéri Salon-de-Provence, 10 juin 2023, Salon-de-Provence.

Festival Quand les fanfares… Samedi 10 juin, 18h00 Château de l’Empéri

Samedi 10 juin, 7 fanfares dans ton Salon-de-Provence…

Les fanfares ont déjà été lâchées dans la rue à 11heures et de 16h00 à 18h00… Puis remontent toutes à l’assaut du château…

Concert de la big fanfare dans la cour du château dès 18h02 où tous les les fanfarons se rejoignent pour 4 morceaux communs et d’ailleurs si toi aussi tu veux souffler avec nous (les partoches sont en ligne sur le site de Mudanza). http://mudanza.fr/quand-les-fanfares-naissent-dans-les…/

Enfin chaque fanfare jouera un merveilleux set de 45 minutes au château … Du condensé, de l’extrait…du lourd du beau du bon..

avec Tahar Tag’l , CANEBIERE PRESSION The Fanfare, La Diane Rouergate – Fanfare Funk, FULL Fanfare, The Saints-Pères’ Band, OUMPH et Mudanza

Château de l'Empéri Montée du Puech, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T18:00:00+02:00 – 2023-06-11T01:00:00+02:00

