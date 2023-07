Musique médiévale Château de l’Emperi 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence, 16 septembre 2023, Salon-de-Provence.

Musique médiévale 16 et 17 septembre Château de l’Emperi 13300 Salon de Provence libre

Le groupe « Galapiat » animera le centre historique de Salon-de-Provence et les cours du château de l’Empéri tout au long du week-end (en après-midi).

Venez découvrir leur univers musical unique et entraînant, qui saura vous faire danser et chanter au son des mélodies médiévales. Ne manquez pas cette occasion de passer un moment inoubliable en leur compagnie.

Château de l’Emperi 13300 Salon de Provence Montée du puech Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 44 72 80 musée mairie de salon de Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

