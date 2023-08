Exposition : les 60 ans du Club des Nageurs Rochois Château de l’Échelle La Roche-sur-Foron, 16 septembre 2023, La Roche-sur-Foron.

Une exposition réalisée à l’occasion des 60 ans du Cercle des Nageurs Rochois en 2022. Après la 44ème piscine de France en 1935 et son histoire particulière, la piscine municipale ouvre ses portes en 1962 et se transforme en 1999 : le Cercle des Nageurs Rochois a pu largement crawler et papillonner au fil de l’eau. Et ce n’est pas fini… Rendez-vous avec eux dans un nouvel Espace Aqualudique en 2025 !

Château de l’Échelle 100, rue du collège, 74800 La Roche-sur-Foron, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes La Roche-sur-Foron 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Archives municipales de La Roche sur Foron