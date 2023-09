Visites commentées au château de Lavoûte-Polignac Château de Lavoûte-Polignac Lavoûte-sur-Loire, 16 septembre 2023, Lavoûte-sur-Loire.

Visites commentées au château de Lavoûte-Polignac 16 et 17 septembre Château de Lavoûte-Polignac Entrée libre. Tarif réduit de 7,50€. Gratuit pour les enfants et les étudiants.

– Visites commentées

– Exposition « Comme un air d’Italie en Velay au 15ème siècle ». Le livre d’heures d’Aimée de Salices, vicontesse de Polignac.

Château de Lavoûte-Polignac 43800 Lavoûte-sur-Loire Lavoûte-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 08 50 02 – 06 38 85 73 21 http://www.lavoute-polignac.fr Château du XIIe et XIVe siècles remanié au XVIe et restauré au 19e. Abrite des collections et souvenirs liés à l’illustre Maison de Polignac.

A une quinzaine de kilomètres au nord du Puy, la Loire est encore un cours d’eau impétueux, et le méandre – la « voûte » – qui enserre la demeure des Polignac sur son éperon est quasi parfait. De la terrasse du premier étage, on plonge à pic sur la Loire.

Visiter le château constitue un étrange voyage aristocratique dans le temps. « Mon aïeule la duchesse de Polignac était la grande amie de Marie-Antoinette et gouvernante des enfants du roi». Puis, entre une flamboyante cheminée Renaissance et une tapisserie d’Aubusson, la visite se fait plus people : la famille de Polignac est cousine des Grimaldi de Monaco.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©châteaudeLavoûte