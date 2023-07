An Erminig Château de l’Avouerie | Anthisnes Vien Catégories d’Évènement: Huy

Vien An Erminig Château de l’Avouerie | Anthisnes Vien, 28 octobre 2023, Vien. An Erminig Samedi 28 octobre, 19h30 Château de l’Avouerie | Anthisnes Soirée bretonne avec An Erminig et deux autres groupes bretons encore à definir. Château de l’Avouerie | Anthisnes Av. de l’Abbaye 17, 4160 Anthisnes, Belgique Vien 4160 Huy Liège Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T19:30:00+02:00 – 2023-10-28T23:00:00+02:00

2023-10-28T19:30:00+02:00 – 2023-10-28T23:00:00+02:00 Bretagne ASBL Li Mohe è l’Ôrlodje Détails Catégories d’Évènement: Huy, Vien Autres Lieu Château de l'Avouerie , Anthisnes Adresse Av. de l'Abbaye 17, 4160 Anthisnes, Belgique Ville Vien Departement Huy Lieu Ville Château de l'Avouerie , Anthisnes Vien

Château de l'Avouerie , Anthisnes Vien Huy https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vien/