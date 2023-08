JOURNEES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU CHÂTEAU DE L’AUNAY GONTARD Château de l’Aunay Gontard Chemillé-en-Anjou, 16 septembre 2023, Chemillé-en-Anjou.

Chemillé-en-Anjou,Maine-et-Loire

Visite commentée des extérieurs du château de l’Aunay Gontard pour les Journées Européennes du Patrimoine..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

Château de l’Aunay Gontard NEUVY-EN-MAUGES

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Guided tour of the exterior of the château de l’Aunay Gontard for the European Heritage Days.

Visita guiada al exterior del castillo de l’Aunay Gontard con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

Kommentierte Besichtigung der Außenanlagen des Schlosses Aunay Gontard anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes.

Mise à jour le 2023-08-07 par eSPRIT Pays de la Loire