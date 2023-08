Visites guidées du château de Fonvérine Château de l’Aunay Azay-le-Brûlé Catégories d’Évènement: Azay-le-Brûlé

Deux-Sèvres Visites guidées du château de Fonvérine Château de l’Aunay Azay-le-Brûlé, 16 septembre 2023, Azay-le-Brûlé. Visites guidées du château de Fonvérine 16 et 17 septembre Château de l’Aunay Gratuit. Sur inscription. Azay patrimoine et paysages propose cinq visites du château de l’Aunay à Fonvérines (communes d’Azay-le-Brûlé) guidée par le propriétaire. L’association bénéficie du soutien de la commune d’Azay-le-Brûlé pour l’organisation de cet événement.

Les visites auront lieu en présence de l’historien Philippe Ridouard, spécialiste des familles Chaigneau. Château de l’Aunay Fonvérines, 79400 Azay-le-Brûlé Azay-le-Brûlé 79400 Moulin de Bédanne Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 40 22 17 »}, {« type »: « email », « value »: « azaypp@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 @azaypp Détails Catégories d’Évènement: Azay-le-Brûlé, Deux-Sèvres Autres Lieu Château de l'Aunay Adresse Fonvérines, 79400 Azay-le-Brûlé Ville Azay-le-Brûlé Departement Deux-Sèvres Lieu Ville Château de l'Aunay Azay-le-Brûlé latitude longitude 46.403484;-0.309637

Château de l'Aunay Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/azay-le-brule/