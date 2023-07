Une vie de château : l’Accoord ouvre ses châteaux ! Visite de l’Aubinière Château de l’Aubinière Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Une vie de château : l’Accoord ouvre ses châteaux ! Visite de l’Aubinière Château de l’Aubinière Nantes, 16 septembre 2023, Nantes. Une vie de château : l’Accoord ouvre ses châteaux ! Visite de l’Aubinière Samedi 16 septembre, 14h00 Château de l’Aubinière Entrée libre Le château de l’Aubinière abrite un centre de loisirs enfance de l’association Accoord. Chaque mercredi et pendant les vacances scolaires, les enfants sont accueillis dans ce superbe édifice, installé dans un parc aux arbres centenaires.

Cette année, pour les Journées Européennes du Patrimoine, l’Accoord ouvre exceptionnellement les portes de ce château. Au programme : visite des salles d’activités du château, visite du parc, animations prévues par les bénévoles du centre socioculturel de la Halvêque. Château de l’Aubinière Chemin du château de l’Aubinière 44300 Nantes Nantes 44477 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire Le château de l’Aubinière accueille l’un des centres de loisirs enfance de l’association Accoord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

