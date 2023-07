Château de l’Aubepin Château de l’Aubepin Fourneaux, 16 septembre 2023, Fourneaux.

Château de l’Aubepin 16 et 17 septembre Château de l’Aubepin Visite du Château : 3€ par adulte 1€ par enfant

Parc et jardin ouverts gratuitement à la visite de 10h à 18h toute la journée vendredi – samedi – dimanche

Visite du château ouverts aux horaires suivants :

Samedi 11h et 14h30

Dimanche 11h et 14h30

Château de l’Aubepin Château de l’Aubepin, 42470 Fourneaux Fourneaux 42470 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33604677815 https://www.leroannais.com/patrimoine/sites-monuments/chateau-de-laubepin/ Situé dans le département de la Loire, à 30 minutes de Roanne, le Château de l’Aubépin est entouré d’un jardin à la française dessiné par André Le Nôtre. Classé Monument Historique, cet édifice a été restauré au XVIe siècle dans un style Renaissance Italienne qui lui donne son originalité architecturale Présence de parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

@roanne tourisme