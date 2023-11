Concert piano & flûtes Château de Lasteyrie La Rochebeaucourt-et-Argentine, 26 novembre 2023, La Rochebeaucourt-et-Argentine.

La Rochebeaucourt-et-Argentine,Dordogne

Le collectif des curieux spectateurs vous propose un spectacle musical à La Rochebeaucourt: venez écouter les artistes Christian Vaillant, Galina Doychinova et Florence Nichet jouer les plus grands compositeurs à la flûte et au piano. Réservation obligatoire..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . .

Château de Lasteyrie

La Rochebeaucourt-et-Argentine 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Le collectif des curieux spectateurs offers a musical show in La Rochebeaucourt: come and listen to artists Christian Vaillant, Galina Doychinova and Florence Nichet play the greatest composers on flute and piano. Reservations required.

El colectivo « Curieux Spectateurs » organiza un espectáculo musical en La Rochebeaucourt: venga a escuchar a los artistas Christian Vaillant, Galina Doychinova y Florence Nichet interpretar a los más grandes compositores con flauta y piano. Reserva obligatoria.

Das Kollektiv der neugierigen Zuschauer bietet Ihnen ein musikalisches Spektakel in La Rochebeaucourt: Hören Sie, wie die Künstler Christian Vaillant, Galina Doychinova und Florence Nichet die größten Komponisten auf der Flöte und dem Klavier spielen. Eine Reservierung ist erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-06 par Val de Dronne