Spectacle musical Château de Lasteyrie La Rochebeaucourt-et-Argentine, 25 novembre 2023, La Rochebeaucourt-et-Argentine.

La Rochebeaucourt-et-Argentine,Dordogne

Le collectif des curieux spectateurs vous propose un spectacle musical à La Rochebeaucourt, de 17h à 19h30 : venez écouter les artistes Christian Vaillant, Galina Doychinova et Florence Nichet jouer les plus grands compositeurs à la flûte et au piano. Une participation de 12€ par personne est demand.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 19:30:00. .

Château de Lasteyrie

La Rochebeaucourt-et-Argentine 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Le collectif des curieux spectateurs offers a musical show in La Rochebeaucourt, from 5pm to 7:30pm: come and listen to artists Christian Vaillant, Galina Doychinova and Florence Nichet play the greatest composers on flute and piano. A contribution of 12? per person is requested

El colectivo de espectadores curiosos ofrece un espectáculo musical en La Rochebeaucourt, de 17:00 a 19:30: venga a escuchar a los artistas Christian Vaillant, Galina Doychinova y Florence Nichet interpretar a los más grandes compositores con flauta y piano. Se requiere una contribución de 12? por persona

Das Kollektiv der neugierigen Zuschauer bietet Ihnen in La Rochebeaucourt von 17.00 bis 19.30 Uhr ein musikalisches Spektakel: Hören Sie, wie die Künstler Christian Vaillant, Galina Doychinova und Florence Nichet die größten Komponisten auf der Flöte und dem Klavier spielen. Ein Beitrag von 12? pro Person wird erbeten

Mise à jour le 2023-10-27 par Val de Dronne