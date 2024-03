CHÂTEAU DE LASCAUX PÂQUES GOURMANDES ET INSOLITES JEU DE PISTE Vacquières, samedi 30 mars 2024.

À l’occasion de la fête de Pâques, nous vous convions le samedi 30 mars pour un jeu de piste insolite au domaine, suivi d’un atelier Vins & Confiseries.

La visite débute par une présentation du domaine et de l’appellation et se poursuit à la cave. Nous vous invitons à venir découvrir le domaine d’une manière unique et ludique, ponctué d’énigmes à résoudre pour dénicher nos surprises dissimulées.

Une fois la visite terminée, nous vous invitons à une découverte gourmande et insolite une dégustation commentée de nos vins accompagnée de madeleines et chocolats artisanaux locaux.

Une boisson sans alcool ainsi qu’une sélection de chocolats au lait seront proposés aux enfants.

Sur réservation Nombre de places limité 19 19 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 14:30:00

fin : 2024-03-30 16:30:00

Vacquières 34270 Hérault Occitanie info@chateau-lascaux.com

