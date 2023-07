Anne Etchegoyen en concert, le Festival des Châteaux Basques et du Sud-Ouest Château de Larraldia Villefranque, 19 juillet 2023, Villefranque.

Villefranque,Pyrénées-Atlantiques

La chanteuse basque dévoile son nouvel opus dédié à la fête, Festa. Dans celui-ci, elle célèbre la fête en musique, avec quelques amis artistes et même des rugbymans. Elle est accompagnée de ses deux guitaristes, le maestro Antonio Jimenez à la guitare flamenco et Nils Frechilla à guitare folk et classique. Les deux artistes invités, Pier-Pol Berzaitz et Patxi Garat, partageront un peu de leur répertoire, et présenteront des duos et des trios.

Une partie des bénéfices sera reversée à des associations notamment en faveur de l’enseignement de la langue basque ou de l’aide aux victimes de violences de genre. Places assises non numérotées, placement par les organisateurs. En cas de pluie, repli dans l’orangerie du domaine. L’accès PMR est possible, se renseigner pour les conditions..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . EUR.

Château de Larraldia Route départementale 137

Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Basque singer unveils her new opus dedicated to celebration, Festa. In it, she celebrates the party in music, with a few artist friends and even some rugby players. She is accompanied by her two guitarists, maestro Antonio Jimenez on flamenco guitar and Nils Frechilla on folk and classical guitar. The two guest artists, Pier-Pol Berzaitz and Patxi Garat, will share some of their repertoire, and perform duets and trios.

Part of the proceeds will be donated to associations supporting Basque language teaching and helping victims of gender violence. Seating not numbered, placement by the organizers. In case of rain, retreat to the estate’s orangery. PRM access possible, please enquire for conditions.

La cantante vasca desvela su nuevo opus, Festa, dedicado a la celebración. En él, celebra la fiesta en música, con unos cuantos amigos artistas e incluso algunos jugadores de rugby. La acompañan sus dos guitarristas, el maestro Antonio Jiménez a la guitarra flamenca y Nils Frechilla a la guitarra folk y clásica. Los dos artistas invitados, Pier-Pol Berzaitz y Patxi Garat, compartirán parte de su repertorio, interpretando dúos y tríos.

Parte de la recaudación se destinará a fines benéficos como la enseñanza del euskera y la ayuda a las víctimas de la violencia de género. Los asientos no están numerados y serán colocados por los organizadores. En caso de lluvia, resguárdese en el invernadero de la finca. Posibilidad de acceso para PMR, consultar condiciones.

Die baskische Sängerin stellt ihr neues Werk Festa vor, das dem Feiern gewidmet ist. Darin feiert sie das Fest mit Musik, einigen befreundeten Künstlern und sogar Rugbyspielern. Begleitet wird sie von ihren beiden Gitarristen, dem Maestro Antonio Jimenez an der Flamencogitarre und Nils Frechilla an der Folk- und klassischen Gitarre. Die beiden Gastkünstler Pier-Pol Berzaitz und Patxi Garat werden etwas aus ihrem Repertoire zum Besten geben und Duette und Trios präsentieren.

Ein Teil des Erlöses wird an Vereine gespendet, die sich insbesondere für den Unterricht der baskischen Sprache oder die Unterstützung von Opfern geschlechtsspezifischer Gewalt einsetzen. Nicht nummerierte Sitzplätze, Platzierung durch die Organisatoren. Bei Regen wird in die Orangerie des Anwesens ausgewichen. Der Zugang für Personen mit eingeschränkter Mobilität ist möglich, erkundigen Sie sich nach den Bedingungen.

Mise à jour le 2023-06-21 par Office de Tourisme Pays Basque