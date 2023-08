Journées Européennes du Patrimoine au Château de Larnagol Château de Larnagol Larnagol, 16 septembre 2023, Larnagol.

Larnagol,Lot

A l’Occasion des Journées du Patrimoine, les propriétaires du Château de Larnagol vous propose la découverte de ce monument historique.

Edifié sur un éperon rocheux dominant le Lot, le château niché au centre du village est une place forte défensive dès le XIIe siècle. Le fief, d’abord propriété de Bertrand de Cardaillac, est transmis au début du XIIIe siècle aux Barasc puis par mariage à Raymond de Caussade. En 1638, Pierre de LAPORTE acquiert le Château en mauvais état. Ses descendants ayant développé leur fortune dans l’administration fiscale royale, façonnent l’image de la maison et des jardins. Ils la conserveront jusqu’en 1840. Raymond SUBES, ferronnier d’art de la première moitié du XXième, y a séjourné pendant 50 ans.

La totalité des bâtiments et des jardins sont inscrits au titre des Monuments Historiques..

2023-09-16 14:15:00 fin : 2023-09-16 . 8 EUR.

Château de Larnagol Le Bourg

Larnagol 46160 Lot Occitanie



On the occasion of the Heritage Days, the owners of Larnagol Castle offer you the opportunity to discover this historical monument.

Built on a rocky spur overlooking the Lot, the castle nestling in the centre of the village has been a defensive stronghold since the 12th century. The fief, first owned by Bertrand de Cardaillac, was passed on to the Barasc family at the beginning of the 13th century, then by marriage to Raymond de Caussade. In 1638, Pierre de LAPORTE acquires the Château in a poor state of repair. His descendants, having developed their fortune in the royal tax administration, shaped the image of the house and gardens. They will keep it until 1840. Raymond SUBES, an ironworker of art from the first half of the 20th century, stayed there for 50 years.

All the buildings and gardens are listed as Historic Monuments.

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, los propietarios del castillo de Larnagol le ofrecen la oportunidad de descubrir este monumento histórico.

Construido sobre un espolón rocoso que domina el Lot, el castillo enclavado en el centro del pueblo es una fortaleza defensiva desde el siglo XII. El feudo, primero propiedad de Bertrand de Cardaillac, pasó a la familia Barasc a principios del siglo XIII, y luego por matrimonio a Raymond de Caussade. En 1638, Pierre de LAPORTE adquirió el castillo en mal estado. Sus descendientes, tras desarrollar su fortuna en la administración fiscal real, dieron forma a la imagen de la casa y los jardines. Lo mantuvieron hasta 1840. Raymond SUBES, ferretero de la primera mitad del siglo XX, permaneció allí durante 50 años.

Todos los edificios y jardines están catalogados como Monumentos Históricos.

Anlässlich der Tage des Kulturerbes laden die Eigentümer des Schlosses Larnagol Sie ein, dieses historische Bauwerk zu entdecken.

Das auf einem Felsvorsprung über dem Lot errichtete Schloss im Zentrum des Dorfes war seit dem 12. Jahrhundert eine Verteidigungsfestung. Das Lehen, das zunächst Bertrand de Cardaillac gehörte, ging Anfang des 13. Jahrhunderts an die Barasc und später durch Heirat an Raymond de Caussade über. Im Jahr 1638 erwarb Pierre de LAPORTE das Schloss, das sich in einem schlechten Zustand befand. Seine Nachkommen, die ihr Vermögen in der königlichen Steuerverwaltung aufgebaut hatten, prägten das Bild des Hauses und der Gärten. Sie behielten es bis 1840. Raymond SUBES, ein Kunstschmied aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wohnte 50 Jahre lang in dem Haus.

Das gesamte Gebäude und die Gärten sind als historisches Monument eingetragen.

