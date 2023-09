Visite du parc du château de largentaye Château de Largentaye Saint-Lormel, 16 septembre 2023, Saint-Lormel.

Visite du parc du château de largentaye 16 et 17 septembre Château de Largentaye Entrée libre tarif de 2€.

Visite du parc du château comprenant la chapelle, ​les bâtiments de la ferme du 19 ème et promenade dans le parc boisé

Château de Largentaye Château de Largentaye, 22130, Saint-Lormel Saint-Lormel 22130 Côtes-d’Armor Bretagne https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA22005243 Ensemble formé par le château, le parc, le portail, le mur d’enceinte, les dépendances, la chapelle, le colombier, les pavillons et la ferme. Seigneurie mentionnée dès le 11e siècle.

Le château actuel a été construit en 1840. Le logis, est un bâtiment de plan rectangulaire sur deux étages, plus combles. Au rez-de-chaussée, le grand hall d’entrée et l’escalier d’honneur desservent les pièces de réception (salle à manger, bibliothèque, grand salon), et une chambre au premier étage. Le deuxième étage se compose de chambres. Au nord-ouest se situent les dépendances. Au nord-est se trouve la chapelle, reconstruite en 1854.

Ce château est l’un des grands édifices néo-classiques conservés en Bretagne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00