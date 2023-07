[FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ – Château de Laréole] ACCORD’ÉOLE, DAS ARNAK & LA BARAQUE ET L’OCT PRINCESSES & PRINCES EN BASKETS Château de Laréole Laréole, 27 août 2023, Laréole.

PRINCESSES & PRINCES EN BASKETS Dimanche 27 août, 10h15, 14h00, 17h30, 18h15 Château de Laréole SPECTACLES : entrée libre dans la limite des places disponibles, annulés en cas de pluie // VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES : gratuites sur réservation auprès de Haute-Garonne Tourisme // PETITE RESTAURATION ET BUVETTE

☼ Activités en famille à partir de 14h

Après-midi immersive autour du XVIIIe siècle

Activités en accès libre :

Défilé de costumes historiques, déambulations et tableaux vivants de personnages en costumes, découverte de la teinture au pastel, atelier culinaire et découverte des saveurs d’autrefois, jeux en bois, lectures de contes, fabrication de couronnes et de Paper-Dolls, maquillage sur visages, photobooth

Sur réservation le jour même :

Atelier enluminure (à partir de 8 ans), escrime artistique (à partir de 10 ans).

—

☼ Concert de 14h à 17h

ACCORD’ÉOLE

Duo harpe et flûte traversière autour de la musique du XVIIIe siècle

Impromptus de 14h à 17h

►Distribution : Laura Revil : harpe / Emmanuelle Salmon : flûte traversière

—

☼ Spectacle à 17h30

Bakana

Un spectacle bien tiré par les cheveux

Un spectacle de danse, et mât chinois bien tiré par les cheveux.

À l’aide de leur grand chignon, trois artistes se soulèvent, se tirent, s’élèvent, se soutiennent, se mettent des bâtons dans les roues et de l’huile dans les rouages.

Elles prennent et se laissent la place, cherchent leur équilibre, toutes ensembles.

Sur une musique bien rockn’roll, elles défient avec humour leurs limites… et les nôtres.

Humaines, créatures, drôles de bestioles, de quelle espèce sont-elles ?

Spectacle conseillé par La Grainerie – Fabrique des arts du cirque & de l’itinérance

►Distribution : Claire Auzanneau : artiste de cirque / Cathrine Nielsen : artiste de cirque / Frida Ocampo : artiste de cirque / HEEKA : création musicale

https://vimeo.com/811279806/34c64cf40a?fbclid=IwAR2i-z6TYAGpQvSgVc-N5r1S8ncSLFA5QoC23R1QY6RIYTkCUbV-t2wrIW4

—

☼ Bal des enfants à 18h15

CIE LA BARAQUE & L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE

Le Bal des enfants

Musique classique et danse

Bal participatif pour petits et grands.

Venez avec votre costume et votre plus belle paire de baskets !

►Distribution : Orchestre de Chambre de Toulouse : Ana Sanchez Hernandez : violon / Aurélie Fauthous : violon / Vincent Gervais : alto / Etienne Larrat : violoncelle / Nohora Muñoz Ortiz : contrebasse

La Baraque : Elisa Martin-Pradal : danseuse / Serge Soula : danseur

—

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

10h15 – Parcours croisé entre les artistes Lucien Vieillard et Oliver Daunat

Un rendez-vous dans la Grande salle des communs 18° vous est proposé, l’occasion de redécouvrir un des artistes majeurs de l’art naïf Lucien Vieillard, présenté au côté des dessins de Olivier Daunat.

RDV : Château de Laréole – rdv sous le platane

Durée : 30min

Jauge : Jusqu’à 30 personnes

https://www.hautegaronnetourisme.com/organisme/chateau-de-lareole/

Dès 14h – Présence de producteurs et/ou artisans locaux

14h30 – Balade sur le sentier pédagogique « La Boucle du château » à la découverte de la faune et de la flore du parc du château de Laréole

Le site du parc du château de Laréole fait partie du réseau des Espaces Naturels Sensibles (ENS) de la Haute-Garonne, reflet de la politique de sauvegarde et mise en œuvre du patrimoine naturel. Au cours de votre balade, commentée par nos guides, et à travers une succession d’habitats (prairie humide, chênaie et landes,) vous croiserez peut-être le faucon crécerelle, la Jacinthe de Rome, l’Orchis singe ou la Vesse de loup géante.

L’occasion également d’admirer le château de Laréole depuis des points de vue inconnus. Votre balade se clôturera par la découverte d’un producteur local, associée avec une dégustation selon le jour de votre venue : miel du château en présence de l’apiculteur, ail noir AOP de Cadours par la ferme d’En Jouas, biscuits bio de la biscuiterie « Carrément Bon » ou encore, démonstration d’artisanat local en collaboration avec le potier du Musée de Cox.

Infos pratiques : niveau facile – 3 km

RDV : Château de Laréole – rdv sous le platane

Durée : 1h30

Jauge : Jusqu’à 30 personnes

15h30 et 16h30 – Découverte de l’histoire du château de Laréole et de ses expositions d’art contemporain.

Les guides conférenciers vous retrouvent pour vous faire découvrir l’histoire et l’architecture du château renaissance de Laréole. L’occasion de découvrir la nouvelle exposition de l’artiste présentée durant tout l’été 2023.

RDV : Château de Laréole – rdv sous le platane

Durée : 45 min

Jauge : Jusqu’à 30 personnes

EXPOSITIONS

Lucien Vieillard et Olivier Daunat « Merveilleuses utopies » – peinture, dessin et sculpture

Joan Jordà « Retrospective Ombre et lumière » – peinture, sculpture

—

RENSEIGNEMENTS FESTIVAL

Spectacles / Concerts

Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne

05 34 45 58 30

ENTRÉE GRATUITE dans la limite des places disponibles, annulés en cas de pluie.

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE (réservation conseillée au salon de thé 05 61 06 33 58)

Visites touristiques, culturelles et patrimoniales

GRATUIT SUR RÉSERVATION auprès de Haute-Garonne tourisme

05 61 99 44 00 / bienvenue@tourismehg.com

spectacle danse

© Alis Mirabeaux