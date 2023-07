[FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ – Château de Laréole] ALBA DELMONT & LES PHILOSOPHES BARBARES Château de Laréole Laréole, 20 août 2023, Laréole.

[FESTIVAL 31 NOTES D'ÉTÉ – Château de Laréole] ALBA DELMONT & LES PHILOSOPHES BARBARES Dimanche 20 août, 10h15, 11h00, 14h30, 18h00 Château de Laréole

☼ Concert à 11h

Chanson almodovarienne

Une voix qui chaloupe les sens. Une guitare comme une poésie.

Deux présences fortes et lumineuses aux fragrances du sud et à l’énergie communicative.

Des histoires qui prennent par la main, des mots qui susurrent jusqu’à la moelle épinière.

Des chansons… Comme un parfum inoubliable…

Alba DelMont, c’est la rencontre entre deux auteurs-compositeurs, influencée par la tradition de la chanson française et les chanteurs à texte espagnols et latino-américains.

► Distribution : Alba : chant / Nicolas : guitare, accordéon

https://www.youtube.com/watch?v=L8kxpudtjOw

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

—

☼ Spectacle à 18h

SPECTACLE EN DÉAMBULATION

La Recomposition des Mondes

Librement inspiré des romans graphiques d’Alessandro Pignocchi

Théâtre de (r)évolution de marionnettes

Des politiciens cherchent désespérément à se débarrasser du pouvoir pour se concentrer sur leurs jardins partagés tandis que des mésanges entrent en politique à coups de cocktail molotov ; un CRS en plein burn out se livre à une équipe de journalistes qui tente, bon an mal an, de comprendre ce qui se passe.

À en croire les nombreuses manifestations qui fleurissent un peu partout, une (r)évolution est en cours.

Reste à savoir ce sur quoi elle va déboucher.

Imaginez un monde où l’opposition nature/culture serait abolie et où la pensée dominante pencherait du côté de l’animisme

► Distribution : Glenn Cloarec, Marion Le Gourrierec, Léa Saunal et Nicolas Luboz : comédien·nes marionnettistes / Juliette Nivard : mise en scène / Lucie Vieille-Marchiset : assistante mise en scène / Stanislas Trabalon : régie

Conseillé à partir de 10 ans

https://vimeo.com/795537557

ACTION DE MÉDIATION ASSOCIÉE AU SPECTACLE : « À vous les studios ! Des jeux d’écriture, du théâtre et de la radio. »

Écrire en s’amusant pour mettre en voix et en vie des textes, les enregistrer comme de vrais pros de la radio, les podcaster et les entendre diffusés sur les ondes ! C’est l’aventure dans laquelle va se lancer un groupe de l’Espace jeune de Cadours du 18 au 21 juillet.

Ils vont imaginer de folles histoires, de courts contes décalés donnant la parole aux animaux : Que disent les coquilles St Jacques de la naissance de Vénus ? Comment un verre de terre raconterait une rencontre de foot ? Ils vont également jouer avec leur voix pour interpréter les différents personnages et, enfin, enregistrer leurs propres contes radiophoniques. Ils viendront pour conclure assister au spectacle de la compagnie programmé au château Laréole dans le cadre du festival 31 Notes d’été.

Action menée par Marion Le Gourrierec de la Cie les Philosophes Barbares, portée par le Conseil départemental de la Haute-Garonne dans le cadre du festival de 31 Notes d’été, en partenariat avec l’Espace Jeune de Cadours et la Radio de la Save

—

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

10h15 – Parcours croisé entre les artistes Lucien Vieillard et Oliver Daunat

Un rendez-vous dans la Grande salle des communs 18° vous est proposé, l’occasion de redécouvrir un des artistes majeurs de l’art naïf Lucien Vieillard, présenté au côté des dessins de Olivier Daunat.

RDV : Château de Laréole – rdv sous le platane

Durée : 30min

Jauge : Jusqu’à 30 personnes

https://www.hautegaronnetourisme.com/organisme/chateau-de-lareole/

Dès 14h – Présence de producteurs et/ou artisans locaux

14h30 – Balade sur le sentier pédagogique « La Boucle du château » à la découverte de la faune et de la flore du parc du château de Laréole

Le site du parc du château de Laréole fait partie du réseau des Espaces Naturels Sensibles (ENS) de la Haute-Garonne, reflet de la politique de sauvegarde et mise en œuvre du patrimoine naturel. Au cours de votre balade, commentée par nos guides, et à travers une succession d’habitats (prairie humide, chênaie et landes,) vous croiserez peut-être le faucon crécerelle, la Jacinthe de Rome, l’Orchis singe ou la Vesse de loup géante.

L’occasion également d’admirer le château de Laréole depuis des points de vue inconnus. Votre balade se clôturera par la découverte d’un producteur local, associée avec une dégustation selon le jour de votre venue : miel du château en présence de l’apiculteur, ail noir AOP de Cadours par la ferme d’En Jouas, biscuits bio de la biscuiterie « Carrément Bon » ou encore, démonstration d’artisanat local en collaboration avec le potier du Musée de Cox.

Infos pratiques : niveau facile – 3 km

RDV : Château de Laréole – rdv sous le platane

Durée : 1h30

Jauge : Jusqu’à 30 personnes

15h30 et 16h30 – Découverte de l’histoire du château de Laréole et de ses expositions d’art contemporain.

Les guides conférenciers vous retrouvent pour vous faire découvrir l’histoire et l’architecture du château renaissance de Laréole. L’occasion de découvrir la nouvelle exposition de l’artiste présentée durant tout l’été 2023.

RDV : Château de Laréole – rdv sous le platane

Durée : 45 min

Jauge : Jusqu’à 30 personnes

EXPOSITIONS

Lucien Vieillard et Olivier Daunat « Merveilleuses utopies » – peinture, dessin et sculpture

Joan Jordà « Retrospective Ombre et lumière » – peinture, sculpture

—

RENSEIGNEMENTS FESTIVAL

Spectacles / Concerts

Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne

05 34 45 58 30

ENTRÉE GRATUITE dans la limite des places disponibles, annulés en cas de pluie.

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

Visites touristiques, culturelles et patrimoniales

GRATUIT SUR RÉSERVATION auprès de Haute-Garonne tourisme

05 61 99 44 00 / bienvenue@tourismehg.com

© Quevin Noguès