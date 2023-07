[FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ – Château de Laréole] FERNET BRANKA & COMPAGNIE MOMENTUM Château de Laréole Laréole, 19 août 2023, Laréole.

[FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ – Château de Laréole] FERNET BRANKA & COMPAGNIE MOMENTUM Samedi 19 août, 10h15, 11h00, 14h30, 18h00 Château de Laréole SPECTACLES : entrée libre dans la limite des places disponibles, annulés en cas de pluie // VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES : gratuites sur réservation auprès de Haute-Garonne Tourisme // PETITE RESTAURATION ET BUVETTE

☼ Concert à 11h

Italo Turbo Swing

Chants traditionnels italiens revisités

Des guitaristes à l’esprit manouche et vagabond et une chanteuse à la personnalité méditerranéenne offrent une balade musicale dans la Dolce Vita.

S’y mêlent le rythme des morceaux de Renato Carosone, influencé par le jazz américain des années ’40, la finesse de Paolo Conte et la poésie populaire de Fabrizio De André.

Une turbo réinterprétation de chants traditionnels italiens.

► Distribution : Laura Magni : chant / Sebastien Quidet : guitare / Jean François Grabovski : guitare

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE (réservation conseillée au salon de thé 05 61 06 33 58)

—

☼ Spectacle à 18h

La Part Manquante

Cirque d’émancipation sur le fil

Aujourd’hui, c’est la fois de trop.

Emile et Alizée auraient pu continuer comme si de rien n’était, faire leur spectacle comme d’habitude.

Alternant entre dialogue du corps et dialogue d’idées, Emile et Alizée se questionnent sur les inégalités de genre.

Entre rire et gravité, entre légèreté et profondeur, iels cherchent à déconstruire les stéréotypes, et apportent une réflexion sur le rôle que nous pouvons chacun·e jouer dans notre quotidien pour lutter contre le sexisme.

Spectacle conseillé par La Grainerie – Fabrique des arts du cirque & de l’itinérances

► Distribution : Alizée Claus : acrobate / Emile Chaygneaud : acrobate

https://www.youtube.com/watch?v=vGR5JwUJUyE

—

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

10h15 – Parcours croisé entre les artistes Lucien Vieillard et Oliver Daunat

Un rendez-vous dans la Grande salle des communs 18° vous est proposé, l’occasion de redécouvrir un des artistes majeurs de l’art naïf Lucien Vieillard, présenté au côté des dessins de Olivier Daunat.

RDV : Château de Laréole – rdv sous le platane

Durée : 30min

Jauge : Jusqu’à 30 personnes

https://www.hautegaronnetourisme.com/organisme/chateau-de-lareole/

Dès 14h – Présence de producteurs et/ou artisans locaux

14h30 – Balade sur le sentier pédagogique « La Boucle du château » à la découverte de la faune et de la flore du parc du château de Laréole

Le site du parc du château de Laréole fait partie du réseau des Espaces Naturels Sensibles (ENS) de la Haute-Garonne, reflet de la politique de sauvegarde et mise en œuvre du patrimoine naturel. Au cours de votre balade, commentée par nos guides, et à travers une succession d’habitats (prairie humide, chênaie et landes,) vous croiserez peut-être le faucon crécerelle, la Jacinthe de Rome, l’Orchis singe ou la Vesse de loup géante.

L’occasion également d’admirer le château de Laréole depuis des points de vue inconnus. Votre balade se clôturera par la découverte d’un producteur local, associée avec une dégustation selon le jour de votre venue : miel du château en présence de l’apiculteur, ail noir AOP de Cadours par la ferme d’En Jouas, biscuits bio de la biscuiterie « Carrément Bon » ou encore, démonstration d’artisanat local en collaboration avec le potier du Musée de Cox.

Infos pratiques : niveau facile – 3 km

RDV : Château de Laréole – rdv sous le platane

Durée : 1h30

Jauge : Jusqu’à 30 personnes

15h30 et 16h30 – Découverte de l’histoire du château de Laréole et de ses expositions d’art contemporain.

Les guides conférenciers vous retrouvent pour vous faire découvrir l’histoire et l’architecture du château renaissance de Laréole. L’occasion de découvrir la nouvelle exposition de l’artiste présentée durant tout l’été 2023.

RDV : Château de Laréole – rdv sous le platane

Durée : 45 min

Jauge : Jusqu’à 30 personnes

EXPOSITIONS

Lucien Vieillard et Olivier Daunat « Merveilleuses utopies » – peinture, dessin et sculpture

Joan Jordà « Retrospective Ombre et lumière » – peinture, sculpture

—

RENSEIGNEMENTS FESTIVAL

Spectacles / Concerts

Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne

05 34 45 58 30

ENTRÉE GRATUITE dans la limite des places disponibles, annulés en cas de pluie.

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE (réservation conseillée au salon de thé 05 61 06 33 58)

Visites touristiques, culturelles et patrimoniales

GRATUIT SUR RÉSERVATION auprès de Haute-Garonne tourisme

05 61 99 44 00 / bienvenue@tourismehg.com

