[FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ – Château de Laréole] NAÏMA CHEMOUL, LES ACCORDS’ LÉON & LES QUAT’FERS EN L’AIR Dimanche 13 août, 10h15, 11h00, 14h30, 17h30, 18h30 Château de Laréole SPECTACLES : entrée libre dans la limite des places disponibles, annulés en cas de pluie // VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES : gratuites sur réservation auprès de Haute-Garonne Tourisme // PETITE RESTAURATION ET BUVETTE

☼ Spectacle à 11h

Lettre à Antonio Saura

Lecture intime et musicale

Naïma Chemoul, accompagnée par Jean-Luc Amestoy, offre une adaptation vocale, du parlé au chanté, des lettres de Marcel Cohen écrites à son ami peintre Antonio Saura.

Ce spectacle porte la question universelle de l’identité, de la perte de la langue maternelle, mais aussi de la reconquête d’une mémoire contre l’oubli.

Dire et chanter pour ouvrir à l’émotion : celle de la langue maternelle et de l’exil.

► Distribution : Naïma Chemoul : chant et lecture / Jean-Luc Amestoy : piano, accordéon / Isabelle Ayache : collaboration artistique

Avec le soutien : Région Occitanie / Département du Tarn / Communauté de communes Lautrecois-Pays d’Agout / Mairie de ST Paul Cap de Joux / Adda du tarn / La Fondation pour la mémoire de la Shoah / La Fondation Rothschild / Fédération des Associations Sépharades de France / Trob’Art Productions

https://www.youtube.com/watch?v=VgthUfddL_Y

—

☼ Concert à 17h30

Le Triporteur Orange

L’épicerie fine de la chanson française

À bord de leur triporteur motorisé et sonorisé, quatre épiciers musiciens pour vous servir.

Au menu, un répertoire de chansons françaises en version trash Guinguette avec de la guitare, des percussions et de l’accordéon.

Embarquement immédiat.

► Distribution : Yvette Ornière : accordéon, chant / Manu Cachet : percussion, chant / Django Bernard : guitare, chant / Léon : comédien

https://www.youtube.com/watch?v=WbjYuksOxiw&t=4s

—

☼ Spectacle à 18h30

Gravir

Cascades aériennes et grand ballet

C’est un duo de cascadeuses prêtes à tout pour gravir les plus hauts sommets.

Les changements climatiques ayant fait fondre la neige, il ne leur reste plus que l’ossature d’une énorme montagne.

Pourquoi s’acharner à vouloir escalader, si on finit toujours par redescendre ?

C’est un mystère qui s’élucide en goûtant au plaisir de l’acrobatie dans un bref moment d’apesanteur.

Spectacle conseillé par La Grainerie – Fabrique des arts du cirque & de l’itinérance

►Distribution : Garance Hubert – Samson : artiste de cirque porteuse / Gabi Chitescu : artiste de cirque voltigeuse

https://www.youtube.com/watch?v=eK62WGJ4hfU

—

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

10h15 – Parcours croisé entre les artistes Lucien Vieillard et Oliver Daunat

Un rendez-vous dans la Grande salle des communs 18° vous est proposé, l’occasion de redécouvrir un des artistes majeurs de l’art naïf Lucien Vieillard, présenté au côté des dessins de Olivier Daunat.

Durée : 30min

Durée : 30min

Jauge : Jusqu’à 30 personnes

https://www.hautegaronnetourisme.com/organisme/chateau-de-lareole/

Dès 14h – Présence de producteurs et/ou artisans locaux

14h30 – Balade sur le sentier pédagogique « La Boucle du château » à la découverte de la faune et de la flore du parc du château de Laréole

Le site du parc du château de Laréole fait partie du réseau des Espaces Naturels Sensibles (ENS) de la Haute-Garonne, reflet de la politique de sauvegarde et mise en œuvre du patrimoine naturel. Au cours de votre balade, commentée par nos guides, et à travers une succession d’habitats (prairie humide, chênaie et landes,) vous croiserez peut-être le faucon crécerelle, la Jacinthe de Rome, l’Orchis singe ou la Vesse de loup géante.

L’occasion également d’admirer le château de Laréole depuis des points de vue inconnus. Votre balade se clôturera par la découverte d’un producteur local, associée avec une dégustation selon le jour de votre venue : miel du château en présence de l’apiculteur, ail noir AOP de Cadours par la ferme d’En Jouas, biscuits bio de la biscuiterie « Carrément Bon » ou encore, démonstration d’artisanat local en collaboration avec le potier du Musée de Cox.

Infos pratiques : niveau facile – 3 km

Durée : 1h30

Durée : 1h30

Jauge : Jusqu’à 30 personnes

15h30 et 16h30 – Découverte de l’histoire du château de Laréole et de ses expositions d’art contemporain.

Les guides conférenciers vous retrouvent pour vous faire découvrir l’histoire et l’architecture du château renaissance de Laréole. L’occasion de découvrir la nouvelle exposition de l’artiste présentée durant tout l’été 2023.

Durée : 45 min

Durée : 45 min

Jauge : Jusqu’à 30 personnes

EXPOSITIONS

Lucien Vieillard et Olivier Daunat « Merveilleuses utopies » – peinture, dessin et sculpture

Joan Jordà « Retrospective Ombre et lumière » – peinture, sculpture

—

RENSEIGNEMENTS FESTIVAL

Spectacles / Concerts

Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne

05 34 45 58 30

ENTRÉE GRATUITE dans la limite des places disponibles, annulés en cas de pluie

Visites touristiques, culturelles et patrimoniales

GRATUIT SUR RÉSERVATION auprès de Haute-Garonne tourisme

05 61 99 44 00 / bienvenue@tourismehg.com

