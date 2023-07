[FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ – Château de Laréole] ERNEST BARBERY & MANHATTAN SISTERS Château de Laréole Laréole, 12 août 2023, Laréole.

[FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ – Château de Laréole] ERNEST BARBERY & MANHATTAN SISTERS Samedi 12 août, 10h15, 11h00, 14h30, 18h00 Château de Laréole SPECTACLES : entrée libre dans la limite des places disponibles, annulés en cas de pluie // VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES : gratuites sur réservation auprès de Haute-Garonne Tourisme // PETITE RESTAURATION ET BUVETTE

☼ Concert à 11h

WaZoWaZo

Folk song Frenchie

Ernest Barbery vient siffler ses chansons d’amour dans une folk ouatée.

Improvisations et musiques du monde caressent en douceur ses ballades.

Un solo guitare voix et loopstation pour accompagner cette heureuse mélancolie.

Accompagnement Artistes en scène, aide à la création – Conseil départemental de la Haute-Garonne

► Distribution : Ernest Barbery : chant et guitare

https://www.youtube.com/watch?v=NxTh8roMWsE

—

☼ Spectacle à 18h

Une comédie au rythme effréné !

En 1947, dans le fin fond du Massachussetts, deux sœurs rêvent d’une existence palpitante, pareille à celle des stars Hollywoodiennes.

Elles décident alors de tout quitter pour tenter leur chance à Broadway !

Mais la quête du succès s’avère plus difficile que prévue et la rencontre avec un producteur malintentionné va bouleverser leur plan.

À la vitesse d’un Tex Avery, les gags nous rappellent les Marx Brothers.

On assiste à la grandeur et décadence de deux pin-up qui chantent à deux voix, swinguent et dansent.

C’est « glamour », « cartoon » et « charleston ».

► Distribution : Mathide Ramade : comedienne / Anna Ramade : comedienne

https://www.youtube.com/watch?v=V2eNqXP-8RA

—

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

10h15 – Parcours croisé entre les artistes Lucien Vieillard et Oliver Daunat

Un rendez-vous dans la Grande salle des communs 18° vous est proposé, l’occasion de redécouvrir un des artistes majeurs de l’art naïf Lucien Vieillard, présenté au côté des dessins de Olivier Daunat.

RDV : Château de Laréole – rdv sous le platane

Durée : 30min

Jauge : Jusqu’à 30 personnes

https://www.hautegaronnetourisme.com/organisme/chateau-de-lareole/

Dès 14h – Présence de producteurs et/ou artisans locaux

14h30 – Balade sur le sentier pédagogique « La Boucle du château » à la découverte de la faune et de la flore du parc du château de Laréole

Le site du parc du château de Laréole fait partie du réseau des Espaces Naturels Sensibles (ENS) de la Haute-Garonne, reflet de la politique de sauvegarde et mise en œuvre du patrimoine naturel. Au cours de votre balade, commentée par nos guides, et à travers une succession d’habitats (prairie humide, chênaie et landes,) vous croiserez peut-être le faucon crécerelle, la Jacinthe de Rome, l’Orchis singe ou la Vesse de loup géante.

L’occasion également d’admirer le château de Laréole depuis des points de vue inconnus. Votre balade se clôturera par la découverte d’un producteur local, associée avec une dégustation selon le jour de votre venue : miel du château en présence de l’apiculteur, ail noir AOP de Cadours par la ferme d’En Jouas, biscuits bio de la biscuiterie « Carrément Bon » ou encore, démonstration d’artisanat local en collaboration avec le potier du Musée de Cox.

Infos pratiques : niveau facile – 3 km

RDV : Château de Laréole – rdv sous le platane

Durée : 1h30

Jauge : Jusqu’à 30 personnes

15h30 et 16h30 – Découverte de l’histoire du château de Laréole et de ses expositions d’art contemporain.

Les guides conférenciers vous retrouvent pour vous faire découvrir l’histoire et l’architecture du château renaissance de Laréole. L’occasion de découvrir la nouvelle exposition de l’artiste présentée durant tout l’été 2023.

RDV : Château de Laréole – rdv sous le platane

Durée : 45 min

Jauge : Jusqu’à 30 personnes

EXPOSITIONS

Lucien Vieillard et Olivier Daunat « Merveilleuses utopies » – peinture, dessin et sculpture

Joan Jordà « Retrospective Ombre et lumière » – peinture, sculpture

—

RENSEIGNEMENTS FESTIVAL

Spectacles / Concerts

Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne

05 34 45 58 30

ENTRÉE GRATUITE dans la limite des places disponibles, annulés en cas de pluie.

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE (réservation conseillée au salon de thé 05 61 06 33 58)

Visites touristiques, culturelles et patrimoniales

GRATUIT SUR RÉSERVATION auprès de Haute-Garonne tourisme

05 61 99 44 00 / bienvenue@tourismehg.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-12T10:15:00+02:00 – 2023-08-12T10:45:00+02:00

2023-08-12T18:00:00+02:00 – 2023-08-12T19:20:00+02:00

© Antonio Bento