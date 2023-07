[FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ – Château de Laréole] COCANHA, CIE ALCALINE & TICOTACAM Château de Laréole Laréole, 6 août 2023, Laréole.

[FESTIVAL 31 NOTES D'ÉTÉ – Château de Laréole] COCANHA, CIE ALCALINE & TICOTACAM Dimanche 6 août, 10h15, 11h00, 14h30, 18h00, 18h30 Château de Laréole

☼ Concert à 11h

Duo polyphonique féminin de transe occitane

Deux voix singulières se mêlent dans une polyphonie hypnotique portée par la pulsation des tambourins à cordes, des pieds et des mains.

Dans un face à face percutant, les deux musiciennes livrent leurs personnalités vocales complémentaires, tressées par dix ans de complicité artistique.

Cocanha cultive le minimalisme, la sincérité d’un son acoustique soutenu par des percussions amplifiées, engageant les corps dans la danse.

La langue occitane est leur terrain de jeu pour explorer des tempéraments et des sonorités singulières.

► Distribution : Caroline Dufau : chant, percussions, tambourins à corde / Lila Fraysse : chant, percussions et tambourin à cordes

https://www.youtube.com/watch?v=CDzw1HpjYp0

—

☼ Spectacle à 18h

Fuge

Rencontre chorégraphique

Deux personnes sans âge ni relation précise.

Perdues dans les méandres de leurs troubles et singularités individuelles, entêtées dans leurs mondes intérieurs.

Deux inconnu·e·s qui finissent par entremêler une marche obstinée, d’où jaillit une puissante connexion.

Ce duo chorégraphique met en scène la rencontre fortuite ou irrémédiable de deux êtres : âmes sœurs ? Voués à s’entrecroiser ? Ou bien hasard des chemins qui se chevauchent

► Distribution : Jorge Calderón Arias : danseur-chorégraphe / Anne-Laure Chelle : danseuse-chorégraphe / Musiques : Aries Mond, John Surman, Teho Teardo & Blixa Bargeld.

https://www.youtube.com/watch?v=iuUzOVI1X5A

—

☼ Spectacle à 18h30

TICOTACAM

Materiamix

Performance hybride flamenco, hip hop et baroque

MatériaMix créée des liens entre différentes esthétiques paraissant inconciliables.

Elle joue la transversalité des disciplines artistiques flamenca, urbaine, baroque et contemporaine avec poésie.

Cette fusion inédite brise les frontières qui séparent les courants d’hier et d’aujourd’hui.

L’hybridation permet ainsi de discuter des choses de la vie et de ses diversités.

► Distribution Camille Viale : danse flamenca / José Sanchez : guitariste – compositeur / Daniel Barros Del Rio : danseur hip hop

https://www.youtube.com/watch?v=Y143dAs8rt4

—

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

10h15 – Parcours croisé entre les artistes Lucien Vieillard et Oliver Daunat

Un rendez-vous dans la Grande salle des communs 18° vous est proposé, l’occasion de redécouvrir un des artistes majeurs de l’art naïf Lucien Vieillard, présenté au côté des dessins de Olivier Daunat.

RDV : Château de Laréole – rdv sous le platane

Durée : 30min

Jauge : Jusqu’à 30 personnes

https://www.hautegaronnetourisme.com/organisme/chateau-de-lareole/

Dès 14h – Présence de producteurs et/ou artisans locaux

14h30 – Balade sur le sentier pédagogique « La Boucle du château » à la découverte de la faune et de la flore du parc du château de Laréole

Le site du parc du château de Laréole fait partie du réseau des Espaces Naturels Sensibles (ENS) de la Haute-Garonne, reflet de la politique de sauvegarde et mise en œuvre du patrimoine naturel. Au cours de votre balade, commentée par nos guides, et à travers une succession d’habitats (prairie humide, chênaie et landes,) vous croiserez peut-être le faucon crécerelle, la Jacinthe de Rome, l’Orchis singe ou la Vesse de loup géante.

L’occasion également d’admirer le château de Laréole depuis des points de vue inconnus. Votre balade se clôturera par la découverte d’un producteur local, associée avec une dégustation selon le jour de votre venue : miel du château en présence de l’apiculteur, ail noir AOP de Cadours par la ferme d’En Jouas, biscuits bio de la biscuiterie « Carrément Bon » ou encore, démonstration d’artisanat local en collaboration avec le potier du Musée de Cox.

Infos pratiques : niveau facile – 3 km

RDV : Château de Laréole – rdv sous le platane

Durée : 1h30

Jauge : Jusqu’à 30 personnes

15h30 et 16h30 – Découverte de l’histoire du château de Laréole et de ses expositions d’art contemporain.

Les guides conférenciers vous retrouvent pour vous faire découvrir l’histoire et l’architecture du château renaissance de Laréole. L’occasion de découvrir la nouvelle exposition de l’artiste présentée durant tout l’été 2023.

RDV : Château de Laréole – rdv sous le platane

Durée : 45 min

Jauge : Jusqu’à 30 personnes

EXPOSITIONS

Lucien Vieillard et Olivier Daunat « Merveilleuses utopies » – peinture, dessin et sculpture

Joan Jordà « Retrospective Ombre et lumière » – peinture, sculpture

—

RENSEIGNEMENTS FESTIVAL

Spectacles / Concerts

Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne

05 34 45 58 30

ENTRÉE GRATUITE dans la limite des places disponibles, annulés en cas de pluie.

Visites touristiques, culturelles et patrimoniales

GRATUIT SUR RÉSERVATION auprès de Haute-Garonne tourisme

05 61 99 44 00 / bienvenue@tourismehg.com

© Christophe Clarysse