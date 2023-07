[FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ – Château de Laréole] SOLEYNIA & LE G. BISTAKI Château de Laréole Laréole, 5 août 2023, Laréole.

[FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ – Château de Laréole] SOLEYNIA & LE G. BISTAKI Samedi 5 août, 10h15, 11h00, 14h30, 18h00 Château de Laréole SPECTACLES : entrée libre dans la limite des places disponibles, annulés en cas de pluie // VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES : gratuites sur réservation auprès de Haute-Garonne Tourisme // PETITE RESTAURATION ET BUVETTE

☼ Concert à 11h

Rencontre musicale de deux voix pour deux cultures

Multi-instrumentistes, chanteuses aériennes, les artistes de Soleynia sont en pleine symbiose, entre harpe et violon, guitare et piano, flute et percussion.

Leurs deux voix, leurs deux cultures, se répondent et s’harmonisent sur des textes de joies et d’émotions.

Leurs regards de femmes avec délicatesse, humour et profondeur emportent dans un univers magnifique de profondeur, alliée à la légèreté heureuse de la vie.

Label chanson Occitanie 2022

► Distribution : Leïla Zitouni : chant, harpe, guitare / Barbara Lamothe : violon, piano, flûte, chant

https://www.youtube.com/watch?v=hzyVFW31SRg

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE (réservation conseillée au salon de thé 05 61 06 33 58)

—

☼ Spectacle à 18h

SPECTACLE EN DÉAMBULATION

Bel Horizon

Expérience chorégraphique et poétique des grands espaces

En ce monde où tout s’accélère, se condense, se confond, Le G. Bistaki propose, à voix basse, de s’extraire physiquement et mentalement. De s’extraire avec calme vers un Bel Horizon.

Mettant en scène vases et épées et usant d’un langage circassien et chorégraphique, les huit interprètes de Bel Horizon nous plongent au cœur d’une grande épopée à la poésie hybride.

Les événements se succèdent : célébrations, mutualisations, articulations improbables…

Le voyage est riche de découvertes pour ceux qui s’arrêtent et repartent, encore et encore.

► Distribution : Katja Andersen : comédienne / Florent Bergal : comédien / Sylvain Cousin : comédien / Nicanor De Elia : comédien / Florencia Demestri : comédienne / Natalia Fandino : comédienne / Julie Garnier : comédienne / François Juliot : comédien / Rémi Bernard : régisseur général / Guillaume Bautista : technicien

https://vimeo.com/367228760

—

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

10h15 – Parcours croisé entre les artistes Lucien Vieillard et Oliver Daunat

Un rendez-vous dans la Grande salle des communs 18° vous est proposé, l’occasion de redécouvrir un des artistes majeurs de l’art naïf Lucien Vieillard, présenté au côté des dessins de Olivier Daunat.

RDV : Château de Laréole – rdv sous le platane

Durée : 30min

Jauge : Jusqu’à 30 personnes

https://www.hautegaronnetourisme.com/organisme/chateau-de-lareole/

Dès 14h – Présence de producteurs et/ou artisans locaux

14h30 – Balade sur le sentier pédagogique « La Boucle du château » à la découverte de la faune et de la flore du parc du château de Laréole

Le site du parc du château de Laréole fait partie du réseau des Espaces Naturels Sensibles (ENS) de la Haute-Garonne, reflet de la politique de sauvegarde et mise en œuvre du patrimoine naturel. Au cours de votre balade, commentée par nos guides, et à travers une succession d’habitats (prairie humide, chênaie et landes,) vous croiserez peut-être le faucon crécerelle, la Jacinthe de Rome, l’Orchis singe ou la Vesse de loup géante.

L’occasion également d’admirer le château de Laréole depuis des points de vue inconnus. Votre balade se clôturera par la découverte d’un producteur local, associée avec une dégustation selon le jour de votre venue : miel du château en présence de l’apiculteur, ail noir AOP de Cadours par la ferme d’En Jouas, biscuits bio de la biscuiterie « Carrément Bon » ou encore, démonstration d’artisanat local en collaboration avec le potier du Musée de Cox.

Infos pratiques : niveau facile – 3 km

RDV : Château de Laréole – rdv sous le platane

Durée : 1h30

Jauge : Jusqu’à 30 personnes

15h30 et 16h30 – Découverte de l’histoire du château de Laréole et de ses expositions d’art contemporain.

Les guides conférenciers vous retrouvent pour vous faire découvrir l’histoire et l’architecture du château renaissance de Laréole. L’occasion de découvrir la nouvelle exposition de l’artiste présentée durant tout l’été 2023.

RDV : Château de Laréole – rdv sous le platane

Durée : 45 min

Jauge : Jusqu’à 30 personnes

EXPOSITIONS

Lucien Vieillard et Olivier Daunat « Merveilleuses utopies » – peinture, dessin et sculpture

Joan Jordà « Retrospective Ombre et lumière » – peinture, sculpture

—

RENSEIGNEMENTS FESTIVAL

Spectacles / Concerts

Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne

05 34 45 58 30

ENTRÉE GRATUITE dans la limite des places disponibles, annulés en cas de pluie.

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE (réservation conseillée au salon de thé 05 61 06 33 58)

Visites touristiques, culturelles et patrimoniales

GRATUIT SUR RÉSERVATION auprès de Haute-Garonne tourisme

05 61 99 44 00 / bienvenue@tourismehg.com

Château de Laréole 31480 Laréole Laréole 31480 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « bienvenue@tourismehg.com »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/soleynia »}, {« data »: {« author »: « Soleynia », « cache_age »: 86400, « description »: « Quand le monde est ta maisonnnBooking :ntour@musicalsol.frnhttps://www.facebook.com/soleynia/nhttps://www.instagram.com/soleynia/nhttps://www.soleynia.com », « type »: « video », « title »: « Soleynia – Bladi », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/hzyVFW31SRg/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=hzyVFW31SRg », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCeONZjSzWgPVGdym47Xx4GA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=hzyVFW31SRg »}, {« link »: « https://www.facebook.com/georges.bistaki »}, {« data »: {« author »: « georges bistaki », « cache_age »: 86400, « description »: « u00a9 Harald Fossen – septembre 2019nnCaptations et montage ru00e9alisu00e9s u00e0 Askim (Norvu00e8ge) u00e0 l’occasion de la ru00e9sidence et expu00e9rimentations publiques accueillies par u00d8stfold kulturutvikling / Avd. Scenekunst et le ru00e9seau europu00e9en IN SITU.nnCaptures and editing done in Askim (Norway) during the residency and public experiments hosted by u00d8stfold kulturutvikling / Avd. Scenekunst and the IN SITU European network. », « type »: « video », « title »: « Bel Horizon », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/823515366-c04b4624bfcfe527584339286b4537d5b177ee18d47d141fff6c7ad56e85dd8c-d_426 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/367228760 », « thumbnail_height »: 240, « author_url »: « https://vimeo.com/user26481193 », « thumbnail_width »: 426, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Vimeo »}, « link »: « https://vimeo.com/367228760 »}, {« link »: « https://www.hautegaronnetourisme.com/organisme/chateau-de-lareole/ »}, {« link »: « https://openagenda.com/chateau-lareole/events/lucien-vieillard-1923-2021-et-olivier-daunat-merveilleuses-utopies?admin_nav%5Bindex%5D=8 »}, {« link »: « https://openagenda.com/chateau-lareole/events/joan-jorda-ombre-et-lumiere?admin_nav%5Bindex%5D=9 »}, {« link »: « mailto:bienvenue@tourismehg.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-05T10:15:00+02:00 – 2023-08-05T10:45:00+02:00

2023-08-05T18:00:00+02:00 – 2023-08-05T19:30:00+02:00

© Cecile Durot