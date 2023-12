Visites spéciales de Noël au Château de Lantis Château de Lantis Dégagnac, 28 décembre 2023 15:00, Dégagnac.

Dégagnac,Lot

C’est tout un château illuminé, palpitant de la magie de Noël qui propose une visite très spéciale à la découverte des Noëls anciens du Quercy.

Pendant les vacances de fin d’année, venez profiter d’une visite découverte spéciale, autour du Noël ancien dans le Quercy, traditions et légendes : « Récit d’un Noël Quercynois d’autrefois » et incidences climatiques sur le Quercy.

Petits et grands sont les bienvenus !.

2023-12-28 15:00:00 fin : 2023-12-28 16:30:00. EUR.

Château de Lantis

Dégagnac 46340 Lot Occitanie



An illuminated castle, pulsating with the magic of Christmas, offers a very special visit to discover the ancient Christmas of Quercy.

During the end-of-year vacations, come and enjoy a special discovery tour, focusing on ancient Christmas in Quercy, traditions and legends: « Tale of a Quercy Christmas of yesteryear » and climatic incidences on Quercy.

Young and old are welcome!

Un castillo iluminado, palpitante de la magia de la Navidad, ofrece una visita muy especial para descubrir las antiguas Navidades de Quercy.

Durante las fiestas de fin de año, venga a disfrutar de un recorrido de descubrimiento especial, centrado en la Navidad de antaño en Quercy, las tradiciones y leyendas: « Cuento de una Navidad Quercy de antaño » y los impactos climáticos en Quercy.

¡Jóvenes y mayores son bienvenidos!

Das ganze Schloss ist beleuchtet, pulsiert vor Weihnachtszauber und bietet eine ganz besondere Führung zur Entdeckung der alten Weihnachten im Quercy an.

Genießen Sie während der Weihnachtsferien eine besondere Entdeckungstour rund um die alten Weihnachten im Quercy, Traditionen und Legenden: « Récit d’un Noël Quercynois d’autrefois » (Erzählung über die alten Weihnachten im Quercy) und die klimatischen Auswirkungen auf das Quercy.

Groß und Klein sind herzlich willkommen!

